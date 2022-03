El exnovio niega su implicación en la muerte y desaparición de Déborah hace veinte años

Desde que en noviembre de 2019 se reabriese la causa judicial por la desaparición y muerte de la joven Déborah Fernández-Cervera, cada testifical, diligencia o prueba practicada era aplaudida por la familia y sus abogados como un paso más para el esclarecimiento de los hechos. Pero ninguna estaba a la altura de la que se llevó a cabo ayer en los juzgados de Tui.

El exnovio de la viguesa hallada muerta en O Rosal hace casi veinte años y, según la policía principal sospechoso en el caso, Pablo P. S-Ll compareció por primera vez en la instrucción ante la magistrada. Y lo hizo en calidad de investigado al estimar la Audiencia Provincial de Pontevedra el recurso formulado por la acusación particular, que llevaba años reclamando esta declaración.

Como no podía ser de otra manera, las cuestiones se centraron tanto en la relación que Pablo P. mantenía con Déborah en el momento de los hechos, así como el día de su desaparición –el 30 de abril de 2002– y lo sucedido los diez días siguientes hasta el hallazgo del cuerpo de Déborah en una cuneta de O Rosal, a 40 kilómetros de su domicilio de Alcabre.

Al igual que sus declaraciones previas en sede policial –2002, 2004,2006 y 2010–, Pablo P. negó, según fuentes del caso, haber estado con Déborah el día de su desaparición y, por lo tanto, haber participado en su muerte, reiterando nuevamente su inocencia. En contraposición con los testigos, varios afirman que la joven les indicó que ese día había quedado “con su novio de Argentina”.

“Ha defendido su inocencia pero no ayuda a arrojar luz sobre los hechos” Ramón P. Amoedo - Acusación particular

El investigado respondió a preguntas de su abogado así como a la Fiscalía y también a las formuladas por su señoría, no así a las de los letrados de la acusación particular.

A este respecto, reiteró que al menos desde el verano anterior ya no tenía una relación sentimental con Déborah, si bien reconoció haber mantenido una conversación con la joven el mismo día de su desaparición, única comunicación que, asegura, mantuvieron desde que pusieron fin a su noviazgo.

Esta llamada, según obra en el sumario, se produjo a las 14.16 horas del 30 de abril de 2002 y no duró más de 30 segundos. Preguntado sobre el motivo de la misma, no se adentró a afirmar más que no se escuchaba con claridad.

De este modo, con su declaración también se desvinculó del ADN masculino hallado bajo las uñas de Déborah o incluso de las fibras “compatibles”, según el Instituto de Toxicología de Madrid, con las de una manta y colcha que pertenecieron a su expareja.

“Seguro que incurrió en contradicciones porque está en su derecho de mentir” Hermana de Déborah

Si buena parte de la carga indiciaria contra Pablo P. se basa en las contradicciones que ha venido prestando a lo largo de la instrucción, chocando sus versiones con la de testigos, amigos e incluso la sus padres, las mismas fuentes afirman que éstas se han vuelto a producir. “Ninguna declaración de las que prestó se asemeja a las demás; ha sido un poco distinta”, explica Ramón Amoedo, abogado de la familia de la joven.

El interrogatorio, según Amoedo, “ha sido bastante exhaustivo”, aunque él hubiese preferido que fuese más largo –se prolongó durante dos horas–, y en todo caso, al menos para los abogados de la familia no ha servido para arrojar luz sobre el caso pero sí para dirigir la investigaciones a nuevas testificales.

En cuanto a las diligencias a practicar, está prevista la entrega de diversa documental por parte de la defensa así como el informe final de la empresa Lázarus sobre el disco duro “manipulado” y “borrado de datos” del ordenador de la joven.