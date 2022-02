Las altas temperaturas y la escasez de lluvias adelantan la aparición de la procesionaria

Pertenece a la familia de los lepidópteros y aunque su nomenclatura original es Thaumetopoea pityocampa, comúnmente es más conocida como procesionaria. Las altas temperaturas registradas el pasado mes de enero y la escasez de lluvias hasta la fecha han adelantado la aparición de estas orugas que ya son visibles en distintos puntos de la ciudad, por lo que a partir de ahora y hasta el mes de abril, es fundamental extremar las precauciones en los entornos naturales debido a que pueden resultar letales para las mascotas o provocar reacciones alérgicas graves en niños o adultos alérgicos.

En zonas como Samil, O Castro, Alcabre o el Parque Forestal do Vixiador, entre otros, son algunos de los puntos en los que ya se ha constatado desde hace un par de semana la presencia de este insecto que, tras su metamorfosis, se convertirá en una mariposa nocturna.

Catedrático del Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal y profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidad de Vigo, Adolfo Cordero explica que “trátase dunha especie que forma grupos gregarios e a femia deposita ás larvas todas xuntas nun niño comunal que constrúe con seda e que son moi visibles nos piñeiros ou en calquera conífera nesta época, xa que están a piques de finalizar o seu crecemento. Ao madurar, descenden das árbores en procesión, de aí o seu nome popular, para soterrarse no chan, formar a crisálide e logo saír transformada en bolboreta adulta, completando así o ciclo”.

Adolfo Cordero señala que el tiempo supone un factor clave para la eclosión de los nidos de procesionaria, puesto que suele producirse hacia final del invierno y principios de la primavera, pero “tendo en conta o mes de xaneiro tan cálido e seco que tivemos, é normal que xa estean aparecendo os primeiros exemplares. Son organismos ectotérmicos, co cal dependen moito das temperaturas ambientais, de maneira que adiantan ou adían o seu ciclo”.

Una de las particularidades de estas orugas, por la cual deben extremarse las precauciones ante su presencia, es que están recubiertas de unos pelillos urticantes que desprenden con mucha facilidad y que al entrar en contacto directo con la piel pueden provocar intensas reacciones alérgicas en algunas personas, provocar irritación en oídos, nariz, ojos y garganta, así como llegar a ser letales para los perros.

En este sentido, el catedrático de la UVigo indica que “nestes peliños atópase unha substancia velenosa que as protexe dos depredadores e que incluso desprenden de maneira natural, non só como mecanismo de defensa, polo que poden quedar suspendidas no ar. É por isto que, a partir de agora e ata o mes de abril aproximadamente, hai que ter moito coidado á hora de pasear por zonas con piñeirais e, se se teñen preto da casa, prestar moita atención”. Adolfo Cordero apunta que “para os cans máis novos resultan moi chamativas e ao achegarse a elas estes peliños poden cravarse no fuciño e, se as tragan e non se chega a tempo, pode causarlles a morte. Tamén é moi frecuente que cheguen a perder parte da lingua por ter entrado en contacto con eles”.

Como principales recomendaciones para no llevarse un disgusto, este experto en biología animal aconseja que, “ante a mínima sospeita de que a nosa mascota puido estar en contacto con elas, hai que lavar a zona con auga e en ningún caso presionar, porque libera o veleno, e acudir ao veterinario coa maior celeridade posible. No caso das persoas, o mesmo, procurar lavar a zona afectada e acudir ao médico. O mellor para evitar este tipo de situacións é non visitar estas contornas e nunca pisalas, porque espallarían os pelos urticantes na zona. Canto máis lonxe, mellor”.

Cordero recuerda que la procesionaria forma parte del ecosistema y que tiene sus propios enemigos naturales, tales como algunos roedores, pájaros e incluso un hongo que se alimenta de ellas cuando se encuentran bajo tierra en la fase de crisálida.