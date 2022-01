El docente de Física y Química se había despedido de sus compañeros y pupilos al término del primer trimestre sin mayor sobresalto pese a tener una fecha marcada en su calendario. Este lunes 31 de enero tenía previsto jubilarse.

En una esquela publicada en FARO DE VIGO en el día de hoy, compañeros y alumnos destacan su "amable convivencia", una sensación repetida en los comentarios sucedidos en las redes sociales sobre su persona.

Todos ellos destacan que más allá de sus conocimientos, su implicación en el día a día dejó "un aprendizaje de vida" en el alumnado.

Después de tres operaciones y mejoras de su estado de salud en las últimas fechas, todas ellas seguidas con la máxima atención y esperanza desde la Rúa Coutadas, el trágico desenlace supuso un jarro de agua fría en la tarde del lunes.

Funcionario de carrera, había llegado al centro en 2013 después de ser director y orientador en el IES Val do Tea de Ponteareas desde la década de los noventa.

En el último decenio en el centro de Vigo logró el respeto del claustro y el cariño de sus alumnos, siendo uno de los profesores más veteranos en la plantilla actual del conocido instituto, inaugurado en 1988.

El instituto ha colocado un libro de condolencias en su salón de actos por el que ya han pasado alumnos de distintas promociones. El altar cuenta con un retrato del profesor y estará hasta que acabe la semana.

Este mismo miércoles se celebrará una misa a las cinco de la tarde en Lugo, su ciudad natal.

Obituario

Doutorado en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela, formou parte do equipo de investigación en edafoloxía creada polo catedrático Francisco Guitián Ojea.

Foi profesor de ensino secundario, funcionario de carreira desde o 1996 en distintos institutos da provincia de Pontevedra.

No IES Val de Tea (1999-2008) formou parte do equipo directivo, primeiro como xefe de estudos e despois como director. Foi un dos profesores pioneiros na implantación do XADE, á man, polas tardes, nesas colaboracións silenciosas, discretas, non recoñecidas, que facilitaron a introdución da dixitalización na educación en Galicia.

Ese mesmo labor era o que estaba a desenvolver, á beira das súas clases, desde 2013 no IES Rosais 2 de Vigo.

Foise con el un profesor excepcional, paciente co seu alumnado e con alma de ensinante, un querido compañeiro, apreciado por todos pola súa discreta dilixencia e a súa atención infinita. Un amigo inesquecible. O recordo da súa bondade, da súa alegría, da súa amable convivencia, perdurará para sempre.





Francisca López Lorenzo

Xefa de Estudos do IES Rosais 2 Vigo