El futuro de la vieja estación de autobuses de Avenida de Madrid engordará los múltiples puntos de fricción que ya enconan las relaciones entre Praza do Rei y San Caetano. El planteamiento de ambas administraciones para este espacio, que quedará sin actividad después de 33 años con el traslado de este servicio a la nueva terminal de Urzáiz, es radicalmente contrario. Mientras la Xunta apuesta por un centro intergeneracional, el Concello de Vigo lo ha incluido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como un futuro parking disuasorio, para aliviar el tráfico rodado en una de las principales arterias de entrada a la ciudad. La Dirección Xeral de Mobilidade, dependiente de la Consellería de Infraestructuras, acaba de echar por tierra este proyecto municipal. “Descarta que ese espacio se convierta en un aparcamiento disuasorio”.

Así reza un informe elaborado por la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, tras una consulta a Mobilidade, en tanto este punto del PXOM aborda “cuestiones relacionadas con el transporte de viajeros por carretera”. Entiende el Ejecutivo autonómico que, amén de que ya tiene un proyecto en marcha para la vieja estación, el hecho de que el gobierno municipal intente poner en marcha una iniciativa como la del parking invade sus competencias. “Las líneas de transporte interurbano son competencia exclusiva autonómica, no municipal, por lo que el PXOM no puede condicionar su reordenación”. Y abunda: “Cualquier propuesta de modificación en las rutas de los vehículos que realizan el transporte público regular de viajeros por carretera o el emplazamiento de paradas deben ser autorizadas por la Dirección Xeral de Mobilidade, y evaluadas antes de confirmar su viabilidad”.

El departamento que dirige Ethel Vázquez apunta que en el PXOM vigués se estipula que ese aparcamiento disuasorio no solo dará servicio a conductores de vehículos privados, sino también de “autobuses interurbanos y urbanos”. Por este motivo, añade, rechaza que pueda ser una iniciativa de índole municipal. “Cualquier propuesta de modificación debe ser analizada desde la administración autonómica [...] y todas las necesidades que surjan desde el Concello deberán ser comunicadas a la Dirección Xeral de Mobilidade para su consideración”. La Xunta, culmina, pretende “recuperar un edificio emblemático”, un espacio donde los vecinos del barrio ya podrán aparcar durante toda la noche. Por el día, la plataforma de la terminal será para uso exclusivo de los usuarios de dicho centro intergeneracional.