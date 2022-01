El turismo de congresos cierra ya 18 citas

Después de las luces, las atracciones y la cabalgata, el turismo, y en concreto, el de invierno ha encontrado en los últimos años un nicho al que agarrarse para continuar atrayendo visitantes a la ciudad olívica. El turismo MICE, acrónimo en inglés utilizado para definir el turismo de reuniones (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events), o también denominado turismo de congresos ya es una realidad consolidada en la ciudad olívica que este año promete incrementar su oferta a niveles previos a la pandemia. Por el momento, ya son 18 las citas programadas para este año “aunque esta cifra será ampliamente superada en los próximos meses”, si las restricciones sanitarias lo permiten. Son los datos que la Vigo Convention Bureau ha adelantado a FARO después de un balance de 2021 muy positivo con la celebración de 60 eventos, muchos de ellos aplazados del año anterior por las restricciones sanitarias. “Las posibilidades del turismo de congresos son ilimitadas y hay que potenciarlas”, señala el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En 2021 fueron 60 los eventos que se celebraron en la villa olívica, muchos de ellos aplazados desde el año anterior por las restricciones sanitarias. Entre las convenciones más importantes que se celebrarán este año se encuentra el XXXII Congreso Nacional de Médicos de Urgencias y Emergencias (SEMES), que reunirá en junio a unos 2.000 participantes en el Palacio de Congresos Mar de Vigo. Las tradicionales citas con el mundo de la conserva y la pesca como la Conferencia Mundial del Atún (Anfaco) o la Feria Internacional de Congelados (Conxemar), también estarán en la agenda turística de la ciudad. A priori, este tipo de eventos se caracterizan por conjugar trabajo de incentivo –donde se apuesta por la deslocalización de la tarea laboral que se traduce en unos resultados y motivación mayores– con una alternativa de ocio de calidad. Existen así paquetes preparados donde la empresa turística conoce previamente los horarios laborales de los congresos y reuniones, para ofrecer al viajero MICE una opción de entretenimiento que satisfaga sus necesidades al completo. “Es un cliente agradecido y tiene muy claro lo que quiere. Viene a trabajar la mayor parte del día con dos o tres horas para disfrutar. Necesita tenerlo todo atado porque su estancia en Vigo es muy corta”, coinciden desde las cadenas hoteleras de la ciudad.

MICE para rato

La recuperación total del turismo de congresos es clave para la economía viguesa. La falta de viajes de negocios ha lastrado a muchos sectores como el hotelero, ha frustrado la desestacionalización de importantes zonas turísticas y ha mermado la cuenta de resultados de las pymes turísticas. En este arranque de 2022, la Vigo Convetion Bureau augura que la “recuperación será un hecho en este año”. La proliferación de las nuevas tecnologías, con la plataforma Zoom a la cabeza, amenazaba con erradicar el turismo MICE tal y como se conocía antes de la pandemia. Pero la necesidad del “networking”, del cara a cara y la conexión personal han desbaratado esas previsiones sin olvidar que los tecnófobos han perdido el miedo a la virtualidad.

Principales citas

FEBRERO 2- 4 H Congreso de Biología Evolutiva - SESBE (VIII Meeting of the Spanish Society for Evolutionary Biology). Afundación

MAYO 5 - 7 H Congreso de Infancia Maltratada. Afundación

MAYO 11 - 12 H XVI Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos. Mar de Vigo

MAYO 24 - 26 H NAVALIA

JUNIO 8 - 10 H XXXII Congreso Nacional de Médicos de Urgencias y Emergencias (SEMES). Mar de Vigo

JULIO 18 - 22 H 20th Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET).Mar de Vigo JULIO H Campeonato del Mundo VAURIEN.Ría de Vigo H Vigo SeaFest (Festival ARVI) AGOSTO H MARISQUIÑO. Vigo

OCTUBRE 4 - 6 CONXEMAR.Ifevi H XVI Jornadas de Procesado de Materiales con Láser. AIMEN

El “SeaFest” vuelve “más fuerte” y para “dar la bienvenida al verano”

La última vez que se celebró el Vigo SeaFest, en 2019, sus organizadores ya planteaban que la siguiente edición, la cuarta, sería más grande y mejor. Para ello, confiaron su planificación y producción a la firma lusa WEE-Events, con el objetivo de que 2020 fuese el año del asentamiento definitivo del certamen. “Pero desgraciadamente, con la pandemia se tuvo que aplazar el contrato dos veces, algo que ellos lo entendieron perfectamente”, explica Edelmiro Ulloa, el gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), entidad creadora y directora de un evento que ahora volverá “más fuerte” y para “dar la bienvenida al verano” desde As Avenidas si la pandemia así lo permite. La organización del también llamado Festival ARVI do Peixe lleva ya unos meses de trámites e intensas reuniones, principalmente con los patrocinadores. Sin embargo, es en las próximas semanas cuando “empezará a coger forma”. Para ello, tienen ya mucho camino recorrido por el trabajo realizado por la empresa portuguesa. “Hay muchas ganas de poder celebrarlo, estar al aire y tomar una tapita de rape o merluza, es fundamental”, apunta Ulloa. El gerente de la cooperativa avanza que la nueva edición será “muchísimo mejor” que las celebradas hasta la fecha y que esperan tener “más espacio” con la recuperación de la zona ahora en obras. En los primeros certámenes era en el antiguo paseo de madera (hundido durante un concierto en 2018) donde se situaban el grueso de las mesas para disfrutar de las tapas realizadas con las capturas de la flota viguesa.