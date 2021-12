Marnotes ofrece su “colaboración” a la nueva presidenta del PP de Vigo

El concejal y portavoz del grupo popular del Partido Popular en Vigo quiso dejar claro ayer su respeto por los resultados obtenidos en el congreso del sábado y ofreció su “colaboración para trabajar” con la nueva presidenta del partido, Marta Fernández-Tapias.

“Colaboraremos con la nueva presidenta del mismo modo que colaboramos con la gestora”, indicó Alfonso Marnotes. El portavoz en el Concello evitó hacer más comentarios sobre el proceso electoral del partido y la nueva situación hasta que no se lleve a cabo la reunión entre la nueva presidenta y los representantes municipales.

Hay que tener en cuenta que los cuatro concejales que posee el Partido Popular de Vigo iban en la lista de Javier Guerra, que perdió el congreso del sábado frente a Tapias con el 42,5% de los votos y 222 apoyos, frente a los 300 de la otra lista.

La nueva presidenta ya indicó, en declaraciones a este periódico, que la decisión sobre la portavocía del grupo municipal no estaba cerrada y que se tomaría una vez se llevase a cabo la reunión con los cuatro concejales.

Ayer mismo Tapias destacaba las dificultades a las que se enfrenta el partido en Vigo actualmente. “No es fácil hacer oposición en esta ciudad con cuatro concejales”, indicó.

La nueva presidenta –que informó de que Guerra no le había llamado para felicitarla–destacó que fue un congreso “difícil” y apeló a la calma para “tomar las mejores decisiones”. Tapias reiteró su intención de presentarse como candidata a la alcaldía de Vigo en la cita municipal de 2023. “Por eso me presenté a la presidencia del partido, porque creo que es necesaria esa renovación, pero es algo que no depende de mí”, indicó.

“No me dan ningún miedo las urnas ni enfrentarme a Caballero”, indicó. “Lo que hay que hacer es un proyecto potente y salir a ganar, sin ninguna duda”, sentenció.

Fernández-Tapias explicó que tras el congreso “no hay vencedores ni vencidos, aquí ganó el PP y ganó Vigo y destacó que en el PP de Vigo “no sobra nadie”. En esta nueva etapa, aseguró, hay que “trabajar por un partido fuerte, unido y que asuma los retos, que son muchos”.

Rueda llama a la unidad

El PP necesita un partido unido en Vigo. La idea se ha venido repitiendo durante la campaña y tras los ajustados resultados del sábado, que dieron la presidencia con 300 votos, constituye un objetivo tan necesario como complicado.

El último en reclamar esta unidad ha sido el presidente provincial del partido, Alfonso Rueda, que ayer presidió el último comité de dirección de año. “En esta etapa del PP en Vigo es fundamental trabajar unidos, reconstruir el partido y centrarse en el futuro. Los problemas se resuelven con diálogo, es una de las razones por las que seguimos siendo el partido mayoritario de Galicia”, indicó Rueda. “Hay mucho trabajo por delante en el PP de Vigo para recuperar el voto perdido en las municipales”, explicó el responsables provincial, al tiempo que indicó que el congreso era “un revulsivo” para que los vigueses recupera “el orgullo de ser del PP”.