Fernández-Tapias ya lidera el PP de Vigo, dispuesta a enfrentarse a Caballero

Pasaban diez minutos de las 13.30 horas cuando Marta Fernández-Tapias recibía ayer las primeras felicitaciones de los militantes y miembros de su candidatura en la Estación Marítima de Vigo. Aun sin un escrutinio oficial, el murmullo se fue convirtiendo en clamor y pronto llegaron los aplausos, los corrillos y los abrazos. Tapias se convertía en la nueva presidenta del PP de Vigo con el 57% de los apoyos y ponía fin a una etapa de provisionalidad en la que el partido había estado regido por una gestora durante más de dos años.

Habría que esperar casi media hora para conocer el escrutinio oficial que daba la victoria a la delegada de la Xunta en Vigo con un total de 300 votos, frente a los 222 de Guerra, que se quedaba, por segunda vez, a las puertas de la presidencia del Partido Popular de Vigo.

Curiosamente, el senador vigués registraba ayer el mismo resultado (porcentualmente) que en 2016, cuando pugnó con Elena Muñoz y rozó el 43% de los votos. En total participaron 523 afiliados –hubo un voto en blanco– de los 615 que formaban finalmente el censo electoral aprobado para este XIII congreso del PP de Vigo.

Algunos militantes impugnan la lista ganadora

Marta Fernández-Tapias tiene por delante la difícil tarea de reconducir al Partido Popular de Vigo y con el objetivo puesto en las elecciones municipales de 2023, a las que quiere presentarse como candidata. “Debemos recuperar la dignidad electoral que perdimos”, decía ayer en referencia a lo acontecido en las últimas elecciones municipales, cuando los populares apenas obtuvieron 4 actas, por 20 de los socialistas. Fuentes de su entorno daban ayer por hecho que será la candidata para las municipales, algo que ha defendido durante la campaña. “Desde luego ser candidata a la alcaldía ilusiona y, por supuesto, no te presentas a un proyecto como este sin esa aspiración”, indicaba.

El primer mensaje

Tras la lectura del escrutinio por parte de Irene Garrido, presidenta de la mesa, Marta Fernández-Tapias tomaba la palabra como nueva líder del partido en Vigo para lanzar un mensaje conciliador y tender la mano a Javier Guerra.

“Javier, tú y todo tu equipo tenéis las puertas abiertas para trabajar juntos por el Partido Popular de Vigo. El primer paso para ser una alternativa es tener un partido unido” Defendió Fernández-Tapias

La nueva presidenta del PP de Vigo pidió que a partir de ahora “no se señale quién ganó y quién perdió” en una constante apelación a la unidad del partido en la ciudad.

Una unidad demandada en los discursos que no se percibió en los gestos. Con grupos claramente diferenciados acorde con las candidaturas que optaban a la presidencia y muy poca o nula interacción física entre ellos. Y, para muestra, la palmada en la espalda como único saludo que el presidente del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dio a Javier Guerra mientras se dirigía al palco para clausurar este Congreso.

Los asistentes no pudieron presenciar tampoco un gesto de felicitación o acercamiento entre ambos cabezas de lista una vez se conoció el resultado –lo que no significa que sucediese de forma discreta–, y solo Corina Porro, que apoyó la candidatura de Javier Guerra, parecía ser capaz de mantener el tono conciliador del que lleva haciendo gala durante su carrera política. “Estaré desde la base como militante, al servicio de mi partido, de la nueva directiva y sobre todo de nuestra ciudad”, exhortó Porro durante su discurso de balance de gestión como presidenta de la gestora antes de que se conociesen los resultados finales.

Tampoco a través de las redes sociales se pudieron ver más mensajes de las candidaturas que el de agradecimiento publicado por Tapias a primera hora de la tarde.

La nueva presidenta del PP en Vigo defendió que “hoy deben acabarse las discrepancias” y que “no hay un partido de vencedores y vencidos”, al tiempo que defendió su objetivo de que “los vigueses recuperen el orgullo de ser del PP y el de ser de Vigo”. Fernández- Tapias prometió dedicación absoluta – “trabajo, trabajo y trabajo”, dijo”– destacando que “a defender Vigo no me va a ganar absolutamente nadie”. La nueva líder de los populares locales dedicó también unos minutos al equipo de gobierno municipal: “No queremos un alcalde que esté peleado con todo el mundo ni una teniente de alcalde manchada por la corrupción y que siguen sin dar explicaciones”.

Durante su discurso, Tapias garantizó que, tal y como se había comprometido en campaña, Chema Figueroa será el nuevo presidente de honor del partido en Vigo, y finalmente se dirigió a los presidentes autonómico y provincial: “ Queridos Alberto y Alfonso [Rueda], no podría contar con mejores referentes. Os prometo estar a la altura. Podéis contar con mi lealtad aunque también habrá discrepancias, por el bien de Vigo”, refirió.

Durante el congreso, alrededor de una decena de afiliados intentaron votar, pero no pudieron porque no constaban en el censo oficial. Y otros que intentaron regularizar su situación no lo consiguieron. “Yo intenté pagar pero el banco me devolvió el recibo”, se lamentaba un afiliado simpatizante de Guerra, que dice estudiar cómo reclamar. Otros militantes ya han anunciado que lo harán ante la dirección provincial, primero, y después ante la justicia ordinaria la lista vencedora. Su razón, porque integraba, al parecer, dos personas que no estarían afiliadas (el exjugador del Celta José Manuel Alvelo y la expresidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García). Estos militantes ya presentaron la impugnación ayer ante la mesa del congreso, que archivó la denuncia al declararse no competente para estudiarla.