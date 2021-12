En busca del “match” universitario

Encontrar la universidad ideal no es sencillo y, a veces, no se logra a la primera. Así que toda ayuda es bienvenida y el Salón de Orientación Unitour ya se ha convertido en una cita imprescindible para los bachilleres de la provincia, que están a seis meses de enfrentarse a las pruebas de selectividad y empezar a diseñar su futuro. El Auditorio Mar de Vigo acogió ayer a casi una treintena de instituciones públicas y privadas de todo el país que dieron a conocer su oferta formativa y aclararon las dudas de los estudiantes. Los expositores de las tres universidades gallegas contaron con una elevada afluencia durante toda la jornada.

La feria universitaria, que alcanza este año su XVI edición, se desarrolló con aforo limitado y todas las medidas de seguridad en el vestíbulo del auditorio. Durante la mañana solo recibió a colegios e institutos con cita previa concertada y, por la tarde, se abrió al público general.

Cada vez son más alumnos los que a estas alturas no lo tienen claro Gustavo Pascual y Manuela Pazos - Profesores del IES Coruxo (Vigo)

“Cada vez son más los alumnos que a estas alturas no tienen muy claro qué carrera elegir. Por un lado, puede ser inmadurez pero también es verdad que tienen una oferta tan amplia hoy en día que les resulta más difícil elegir”, reconocían ayer Gustavo Pascual y Manuela Pazos, profesores de Historia y Galego en el IES Coruxo.

“También el mercado laboral estás más difícil. Antes hacer una determinada carrera implicaba tener trabajo, pero ahora ya no es así. Nosotros les animamos a que elijan por vocación y ya irán saliendo las oportunidades. Nada es fácil”, añadían los docentes.

Desirée e Iria, dos alumnas del centro que están repitiendo 2º de Bachillerato con dos asignaturas, tienen claro que estudiarán una carrera que les atraiga. “Yo quiero hacer un grado en Filosofía con Economía y Política que solo se imparte en Madrid. Es lo que estudió Obama y combina las dos cosas que más me gustan, la filosofía y la política”, comentaba la primera.

Su compañera valora decantarse por un doble grado de ADE y Derecho o por Derecho Económico en Galicia o en otra comunidad. Y las dos dicen tener el respaldo de sus familias. “A mi padre también le gusta la filosofía, los dos leemos libros sobre el tema. A mi madre le tiran más otras cosas pero también me apoya”, asegura Desirée. “La mía dice que estudie Educación Primaria porque tiene más salidas. No es lo que más me gusta, pero es otra opción”, reconoce Iria.

"Estamos muy estresados, todo el día están con la ABAU" Andrea, Isa, Antía, Adrián y Jose Alejandro - Alumnos del Colegio San Narciso ( Marín)

Lo cierto es que 2º de Bachillerato es un curso muy duro, por la cantidad de materia que deben aprender antes de enfrentarse a la ABAU y los estudiantes ya se encuentran “muy estresados”. “Todo el día están hablando de la ABAU y, a la vuelta de Navidad, ya tenemos exámenes”, comentaban un grupo de compañeros del Colegio San Narciso de Marín.

Respecto a la feria de Unitour consideran que es “una buena idea” y todos tienen claro que la vocación debe primar en su elección. Y se decantan por varias alternativas. Andrea quiere hacer Criminología, Isa está dispuesta a cursar Medicina “donde me toque”, Antía aspira a formarse como enfermera, a Adrián le gustaría estudiar ADE en una universidad madrileña, y Jose Alejandro planea ser policía nacional pero tampoco descarta empezar una carrera.

Estas vacaciones serán para estudiar y descansar Martín, María y Carmen - Alumnos del Colegio Sagrado Corazón (Pontevedra)

“Se va llevando bien, pero es un curso intenso. Estas vacaciones serán para estudiar y descansar”, admiten Martín, María y Carmen, alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra, quienes también echan en falta que el salón se centre más en los diferentes grados en lugar de en las universidades. “Importa más la carrera que el lugar dónde la vas a hacer”, opinan.

Los tres tienen muchas ganas de iniciar su etapa universitaria y “empezar a aprender a vivir solos”. Y, como la mayoría, dan prioridad a sus vocaciones frente a las salidas. Martín quiere estudiar Ingeniería Informática, Física o Matemáticas en Galicia, María se decanta por Ingeniería Aeroespacial en otra comunidad, y Carmen decidirá después de los exámenes de