El curioso misterio de los “dedos del diablo”

Dicen los expertos que la primera vez que se vieron en Europa fue en el año 1914 y que habrían llegado gracias a las esporas que los caballos de los soldados australianos llevaban en su cuerpo y en el forraje durante la Primera Guerra Mundial. También se argumenta que las esporas las transportaron los propios soldados en sus botas y fue así cómo, poco a poco, se fue expandiendo por el continente hasta llegar a la actualidad.

En España la primera vez que se detectó fue en 1968 en el País Vasco y, desde hace un par de años, es cada vez más frecuente encontrar en los montes de vigueses este hongo que no pasa inadvertido para el que lo encuentra. Procedentes de Australia y Nueva Zelanda, con sus largos tentáculos de color rojo y la sustancia negra que segrega a través de estos, el Clathrus archeri o “dedos del diablo” se ha convertido en todo un fenómeno de otoño.

Hugo Fernández es colaborador del Laboratorio de Micoloxía de la Universidade de Vigo y miembro de Mycogalicia Plantae. Explica que a diferencia de la mayoría de otros hongos de su familia, los “dedos del diablo” no brotan directamente de la tierra, sino que “fórmase nunha especie de ovo que conta cunha membrana protectora e, unha vez que madura, esta boliña racha e estende entre catro e oito tentáculos de cor vermella intensa e pringados dunha substancia xelatinosa de cor negra”, señala Fernández.

Es precisamente en esa sustancia gelatinosa en donde reside su gran capacidad de expansión, y es que los “dedos del diablo” guardan en ella sus esporas reproductoras. Aquí entra en juego otra de sus peculiares características, y es que sumado a su aspecto aterrador, a través de esa especie de “moco” emite un olor muy intenso y desagradable para atraer a las moscas.

“Non está demostrado que teña un carácter invasor; tan só atopou un lugar para vivir no que está cómodo” Hugo Fernández - Laboratorio de micoloxía de la UVIGO

“Ese cheiro tan forte e as cores tan vivas semellan ás do cadáver dun animal, por iso as moscas pousan nel e comen a xelatina, que contén moitísimos azucres e para elas resulta moi nutritiva. Unha vez rematan, saen voando e levan con elas as esporas, así é como este fungo se asegura tanto a reprodución como que esta sexa lonxe do cogumelo inicial”, comenta el colaborador del laboratorio universitario.

“Non ten unha toxicidade demostrada nin para o ser humano nin para os animais"

A pesar de las terroríficas características de la también conocida como “seta calamar” o “estrella roja”, lo cierto es que, según asegura Hugo Fernández, “non ten unha toxicidade demostrada nin para o ser humano nin para os animais. É máis, incluso hai persoas que no seu estado inicial, cando está pechado de todo, atrévense a comelo e catalógano como comestible”.

Respecto a su proliferación en los últimos años en los montes de la zona y en el resto de Galicia, este experto indica que “a día de hoxe non está demostrado que teña un carácter invasor. De momento podemos dicir que é unha especie foránea que tan só atopou un lugar para vivir no que está cómodo, porque polo de agora non ten a capacidade de desprazar ás especies autóctonas. Nun futuro ao mellor si, pero polo de agora, pese a súa proliferación de exemplares en Galicia, non é invasora”, destaca Fernández.

El clima húmedo es una de las principales claves para la supervivencia de “los dedos del diablo”, y este es otro factor que explica su desplazamiento a Europa. En este sentido, el experto de la UVigo hace referencia a que “hai informes que apuntan que dentro dunha década ou dous podería declararse especie en perigo de extinción en Australia ou Nova Zelanda debido ao cambio climático”, concluye.