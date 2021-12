¡Bosco tra, ca, trá!

Esta es una foto con mucha memoria e historia deportiva. Mirad, mirad, ¿no os dais cuenta de quiénes son? Esta fue hace unos días la última Xuntanza de Veteranos del BOSCO, anulada el año pasado por la pandemia. Fue en el Restaurante O Coto y dieron cuenta de un fantástico cocido. Vinieron compañeros desde A Coruña, Santiago, Lugo, Canarias, País Vasco y hasta de Miami (Florida). De abajo arriba: Mani, Victorio, Martínez Terzado, Curty, Aramburu, Magdalena, Lete, Cobián, Solleiro, García Migón, Camba, Pepe Villar, Vicente, Macías, Carro, Muñoz, Casal, Torres, Txiki Moreno, Abalde, Tonecho, Julio Bernárdez, Arroyo, Alfredo Pérez, y Moncho Lago. ¡Cuántos placeres dieron en nuestro baloncesto!

Patri, orgullo bailón de Mos

La vimos hace unos meses bailando en un acto solidario contra el cáncer con un grupo de sus alumnos. ¡Patricia Martínez, campeona nuestra, bailarina, entrenadora y jueza! Hoy la sacamos aquí a bailar porque el baile deportivo es su pasión, su apuesta, su lucha cotidiana. Determinada, leal, cabezota y divertida, la recordamos con 8 años, en el Círculo Cultural y Deportivo Santa Eulalia de Mos, luego ya bailando con Gabriel Carrera sus primeros pasos, sus primeras competiciones, sus primeros viajes y campeonatos de España. No se olvida nuestra Patricia de sus primeros profesores, Carmen Vila, Miguel Abreu, Enma López... Aquel 2005 comenzó su carrera deportiva con Adrián Esperón, y ahí sumaron en doce años 14 títulos de Campeones de España de Baile Deportivo entre Standard y 10 Bailes, Semifinalistas del Mundo 10 Bailes y Semifinalistas de los World Games Standard. Luego vino Cristian Álvarez en 2017, y el italiano Jacopo Casotto en 2019, con el que consiguió tres títulos de Campeones de España en La Liga Profesional y medalla de Bronce en el Mundial de 10 Bailes Liga Profesional el pasado 21 de octubre. ¿Es posible mayor orgullo para Mos, para Galicia? Patricia y Jacopo tienen escuelas en Mos y Padua, se dividen el trabajo, son felices... y a Patricia aquí la queremos y admiramos.

Los 20 de Yayo Quesada

Se inauguró el 24 ahí en Porto do Molle, en Nigrán, porque se cumplieron 20 años desde su primera exposición. ¡Rápido pasó el tiempo, Yayo Quesada., miembro de la más extensa familia de artistas de España! ¡Cómo recordamos aquí en FARO a tu padre, Fernando, caricaturista genial, y en Vigo todo a tu madre, Ana Legido, de los cuales tengo cuadro en casa! El hecho es que por tu veintena en el arte inauguraste allí una retrospectiva aunque no a la venta y, mira por donde, tú que eres abstemio tienes la muestra en las instalaciones de Trisk-Ale Cervezas, en Rúa do Labrego, 5, de Porto do Molle. ¡Iremos a verla y a tomar una de esas cervezas artesanales, que son una pasada!

Y vuelve el libro de Ferrín

Tengo en mi biblioteca desde 1988 aquel libro de Ferrín, publicado por Bieito Ledo en su editorial Ir Indo, de título “Vigo, fronteira do alén” y con fotos de Xulio Gil. Lo leí de cabo a rabo ¡hace más de 30 años! dándole gracias por tal placentera lectura a su autor, mi profesor de Literatura en el Santa Irene. ¡Sobresaliente me dio! Ahora me llama mi tronko Bieito Ledo para darme la buena nueva de que se reedita y ya está en la imprenta con una bella portada portuaria de Antón Pulido “o noso”. Bienvenido sea.