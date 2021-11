La candidata a la Presidencia del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha reivindicado esta mañana su vinculación con la ciudad y ha advertido: "A defender Vigo no me va a ganar nadie". En un acto en el que ha presentado su lema de campaña, #ADNVigo, la hasta el momento única aspirante a liderar el PP local recalcó que su eslogan, en consonancia con su propuesta de candidatura, "significa desde Vigo, para Vigo y por Vigo". La también delegada de la Xunta garantizó que trabajará junto a su equipo "por y para Vigo".

"Yo nací en Vigo, trabajo en Vigo, vivo en Vigo y a defender Vigo no me va a ganar nadie", subrayó. El lema escogido para la campaña, señala, busca trasladar que "Vigo no es patrimonio de nadie", sino que pertenece a "todos los vigueses". Por ello, Fernández-Tapias resalta que la propuesta "se ha construido con el esfuerzo de todos" sus ciudadanos. "Queremos un PP que esté orgulloso de los vigueses y que los vigueses estén orgullos del PP", incidió la candidata popular, que ha avanzado que trabajará en esta línea "desde el minuto uno".