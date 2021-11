Marta Fernández-Tapias apela al diálogo y la ilusión para liderar un nuevo proyecto del PP

Ilusión, diálogo y Vigo. Esas fueron las tres palabras escogidas por Marta Fernández-Tapias para definir cuáles serán sus líneas de trabajo si llegara a lograr la presidencia del PP de Vigo en el XIII Congreso Local que se celebrará el próximo 18 de diciembre. La actual delegada de la Xunta de Galicia en la ciudad presentó ayer su candidatura ante más de un centenar de personas que, en diferentes momentos, la arroparon con aplausos y al grito de “¡presidenta, presidenta!”.

Así, en un acto celebrado en los jardines de Montero Ríos, Fernández-Tapias inició su discurso mostrándose muy emocionada e indicando que “esta ha sido una decisión muy meditada”. En este sentido, la candidata popular señaló que “en todas las reuniones que mantuve recientemente con los afiliados, militantes y miembros del Partido Popular, lo que me transmitió la gente es que tienen ganas de cambio, de renovación, y hacia ahí es hacia donde voy. En mi cabeza ya tengo el proyecto que quiero para nuestro partido”.

Frente a la candidatura promovida por Javier Guerra, Marta Fernández-Tapias propone “generar en el partido ilusión, algo que también hace falta en esta ciudad. Para ello, hay que renovar las ideas, hay que sentarse, hay que pensar cómo podemos mejorar e incorporar a gente nueva. Yo lo que ofrezco es liderar esa ilusión, que es lo que nos va a mover”. A este respecto, la popular hizo especial hincapié a su trayectoria en el PP, afirmando, de forma contundente: “Soy militante del partido, he pegado carteles, he sido interventora, apoderada, sé lo que es ser militante de base y siempre lo digo, le debo todo a los militantes. El partido necesita servidores, no salvadores, y yo estoy dispuesta a trabajar por él”. Y exhortó: "Estamos abiertos a quienes quieran sumarse a este proyecto; no sobra nadie por lo que tiendo la mano a quienes quieran un partido grande".

Asimismo, la aspirante a liderar el PP local también apuntó que “para lograr la unidad hay que partir desde la base para llegar a construir un partido fuerte, que pueda llegar a enfrentarse a todo lo que nos queda por delante. Diálogo constante y continuo es la clave, porque yo necesito escucharos para formar un equipo de gente comprometida, que quiera trabajar y que sume”.

Fernández-Tapias cerró su intervención insistiendo en que “Vigo es el eje de todo y el Partido Popular tiene que volver a estar en Vigo, volver a los tiempos de Manolo Pérez. Tenemos que estar orgullosos de ser del PP y seguir pateándonos la calle, porque si nosotros escuchamos a la ciudad, atendemos a la ciudad, la ciudad va a atender al PP. No creo en fórmulas mágicas, solo hay trabajo, trabajo y más trabajo. Y para eso estoy aquí”.

Evitar afiliaciones “masivas”

Respecto a la polémica generada en torno al hecho de que la comisión organizadora del XIII Congreso del PP de Vigo ha establecido que únicamente podrán votar los militantes que hubiesen pagado sus cuotas a fecha del 20 de julio de este año, cuando se celebró el congreso provincial, Marta Fernández-Tapias comentó que “yo no formo parte de la comisión organizadora y creo que toman toman sus determinaciones con los reglamentos que tienen que cumplir y lo hacen por algo”.

A esta afirmación, la popular añadió que “lo que creo que quieren evitar son afiliaciones masivas, de última hora, que lleven a una situación engañosa. Creo que el congreso tiene que ser limpio y se tienen que cumplir una serie de condiciones”. Sobre el hecho de que solo uno de cada cuatro militantes (son en torno a 5.000) están al día, Fernández-Tapias concluyó que “en el partido participa la gente que está comprometida, lo que no tiene sentido es que surjan afiliaciones masivas a las puertas de un congreso. Tiene que participar la gente que está activa”.

Entre el público asistente a la presentación de su candidatura a liderar el PP local se pudieron ver caras conocidas, como la del exalcalde de Vigo Manuel Pérez, único regidor del PP en la ciudad olívica con mayoría absoluta hasta la fecha; el presidente de la Autoridad Portuaria y exconselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; el exconcejal Miguel Fidalgo, y el que fuera aspirante a la alcaldía de Vigo por UPyD en 2015, José Luis Correa.