“La noche es mágica y el bar, como una terapia”

–Y el Twenty subió la persiana, por fin. Imagino que estará muy contento.

–Sí, pero sobre todo por los que trabajan conmigo. Aquí tenemos unos 20 empleados pero hay mucha gente detrás y todos son importantes. La hostelería es muy bonita y muy vocacional. Lo que hemos pasado en la hostelería no lo ha pasado ningún gremio y seguimos en el foco. Se nos ha puesto en un punto de mira muy injusto. Ojalá un día se reconozca lo que padeció la hostelería, que tuvo que cerrar y seguimos pagando los alquileres, el mantenimiento del local.

–Mucha paciencia ha tenido el sector, pero tampoco le quedaba otra opción que esperar.

–Imagínate si le dices al sector del metal que van a estar dos años parados. Salen a la calle y queman el Congreso. Pero nosotros somos un sector que lleva la sonrisa por delante. Somos el sector de la sonrisa. Nosotros fuimos pacientes, pero padeciendo como cualquiera. Ahora volvemos con las mismas ganas y la misma sonrisa. Y eso hay que valorarlo porque la gente ha padecido mucho.

–Ha sido de los últimos en retomar la actividad. ¿Por qué?

–En marzo de 2020 tenía claro que esto iba a durar mucho. Y que no iba a abrir hasta que no estuviese al 100%. Lo demás serían medias tintas. ¿Sería justo que cogiese a la mitad de los empleados del ERTE cuando llevan conmigo casi 20 años o que llegue una persona a la puerta y le diga que no puede pasar por el aforo? Además, aquí trabaja mi familia y la gente se estaba muriendo. No quería riesgos. Cuando pasase todo, volveríamos, pero al 100%. Pensé que iba a durar hasta marzo próximo y estoy contentísimo de que ahora estemos así.

–Llegó la hora de la verdad y con la Navidad muy cerca.

–Yo estoy ilusionadísimo. Hoy salí a la calle de otra manera, con otra alegría tras la fiesta de ayer. Te sale una sonrisa. El bar es un centro social. Ya estás todo el día en la oficina y necesitas estar con amigos, es como una terapia. La noche es mágica. Si no socializas te vas aislando y al final vas a tener un problema mental. Y la próxima semana empieza la Navidad en Vigo. Iremos calentando motores poco a poco hasta el gran día porque tengo claro que estas navidades van a ser una explosión.

–¿Que tiene pensado para esta nueva singladura?

–El 21-22 lo enfocamos como Twenty en tour, porque vamos a salir a una aventura en la que no sabemos qué pasará. Quiero que pase de todo y habrá sorpresas, seguro

–Decorador autodidacta, ¿en qué proyecto trabaja ahora?

–Estamos preparando el Palacio de la Oliva. Yo estoy con el contenido y la forma. Vamos a recuperar el palacio de Marqués de Valladares y va ser un gran espacio cultural para la ciudad. Es mi sueño ahora mismo. Trabajamos desde hace cinco años junto con el Concello y es muy ilusionante. Será un espacio totalmente vivo.

–¿Se considera más empresario de la noche o decorador?

–Yo soy muy mal gestor. He sido un soñador toda mi vida. No creé esto para ganar dinero. Era un modelo muy reconocido, con Gene Cabaleiro, y un día me planteé si eso iba a ser mi vida y la cambié. Ahora tengo casi 60 años y lo que quiero es vivir, disfrutar y ser feliz.