“Somos tres jichos con micros lendo uns contra os outros”

Máis de 35 anos tiveron que pasar para que Rompente volvera xuntarse. Cando o grupo se disolveu, alá polo 1983, igual non pensaron que poderían recuperar aquel espírito e seguir dando “caña” enriba dun escenario. Pero aqueles que compartiron con eles máis dunha cervexa, non os colle de novo, iso de que agora, Antón Reixa, Alberto Avendaño e Manuel Romón decidiran resucitar a Rompente, e facelo, ademais, en dobre formato: cunha performance e un recital dialogado. “Faltábanos unha pata. Alberto Avendaño regresou dos EE UU hai dous anos, e foi o momento. Xuntámos, puxemos textos e ideas en común e foi como se o tempo non pasara, e dese intercambio creativo naceu ‘Algo que levar a boca’”, explican Reixa e Avendaño.

Pero foi o festival olívico Kerouak, quen os invitou a estrearse de novo como grupo e a resposta do público non puido ser máis positiva. Sen dúbida, foi o impulso que necesitaban para darse conta de que o que volvían ter entre mans era o suficientemente atractivo para coller as maletas e rodar. “Foi emocionante porque había como 300 persoas, xente nova que nos estudara nos libros de texto, e xente máis maior que nos viu medrar coas nosas traxectorias”, destacan. Diálogo visual, vídeoarte e poesía, son os ingredientes principais desta torta cultural. “Pero non deixamos de ser tres jichos con micros, lendo uns contra os outros”, sinala Avendaño.

Agora están de xira dentro da programación cultural do Xacobeo 2022, e despois de percorrer varias cidades galegas, volven á casa. Os tres, vigueses de nacemento, poñerán toda a carne no asador para encher as cadeiras do MARCO o vindeiro dormingo ás 13.00 horas. O espectáculo nace do libro que presentaron este mesmo ano Que hostia din os rumorosos?, onde se recollen as creacións literarias induviduais e colectivas do grupo. Unha experiencia multisensorial chea de “sinceridade, provocación e irreverencia, que conxugan a nosa esencia”. Este acio de tres son historia viva de Galicia a nivel musical, audiovisual, literario e cultural. A poesía e os artigos norteamericanos de Avendaño, Reixa e os Resentidos, sempre detrás das producións galegas máis destacadas, e Romón, poeta, presentador, e compositor. Case nada. Hoxe xa recollen o primeiro galardón xuntos na Estrada, do cal están moi ledos: o premio San Martiño de Normalización Lingüística. “É chocante porque cando empezamos coas nosas obras, hai moitos anos, preguntábannos, ¿Y vosotros, por qué escribís en gallego?”.