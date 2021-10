Odisea en un avión a Vigo desviado a Asturias: "Solo nos dieron agua en toda la noche"

Vuelo VY1704 Barcelona-Vigo de @vueling desviado por mal tiempo!, a donde??? al aeropuerto de Asturias. No catering ni atención y llevamos ya esperando más de una hora porque parece que no hay autobuses.@vueling por qué no se desvió a #Santiago o #Coruña ?

Es una vergüenza! pic.twitter.com/CdDqD6B6FE