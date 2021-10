Hace unos días, y tras poner en marcha una pantalla-reloj que descuenta los días, horas, minutos y segundos que faltan para el comienzo de las fiestas navideñas, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, declaró: "la Navidad arranca cuando arranca la Navidad de Vigo". Algo similar ocurre con el vídeoclip de la banda viguesa Broken Peach, que ya se ha convertido en una terrorífica tradición, que supone la cuenta atrás de una de las fiestas más arraigadas en Galicia: el Samaín.

Y es que, con el de este año, ya son siete las producciones que este grupo, especializado en versiones de soul y rock y al que sigue un ejército de fans, ha realizado hasta la fecha. Casi se puede decir que, desde 2015, las tradiciones de otoño en Vigo son el cambio de hora, los magostos, y el estreno del videoclip de Broken Peach.

Aquella primera vez la banda viguesa rompía todos los registros, tras lograr más de cinco millones de visualizaciones con un vídeoclip en el que interpretaban su versión de una de las canciones de la película Pesadilla Antes de Navidad de Tim Burton "This is Halloween", que solo en su página de Facebook superaba los 5 millones de reproducciones, y que situó a uno de los lugares más mágicos de Galicia en el mapa de las redes sociales: el bosque encantado de Aldán.

En esta ocasión, y con su habitual y terrorífica caracterización, esta vez los componentes de la banda viguesa mantienen sus personajes de muertos vivientes, a los que visten con uniformes de sanitarios como un guiño-homenaje a la labor de estos profesionales de la sanidad durante este año y medio de pandemia.

El tema elegido es "Tainted love", una canción compuesta por Ed Cobb, anteriormente del grupo estadounidense The Four Preps, que originalmente fue grabada por Gloria Jones en 1964. Alcanzó fama mundial después de ser versionada y reelaborada por el dúo británico de synthpop Soft Cell en 1981, y desde entonces numerosos grupos y artistas han sacado su 'cover' particular, a las que ahora se suma la de Broken Peach.

Para esta performance han elegido una ubicación un poco más alejada de las anteriores, aunque sin salir de Galicia. EL vídeo se ha grabado en la antigua cárcel del Partido Judicial de Lugo, 'O Vello Cárcere', sede hoy en día de un centro sociocultural.

Presentes en todas las salsas

Desde su creación hace once años, las cuatro cantantes y los tres músicos de la banda se han ido convirtiendo en un grupo de moda en Galicia que ya ha pisado platós de televisión, que ahora son imprescindibles en los carteles de fiestas de muchos pueblos y villas, o eventos privados y públicos más o menos multitudinarios.

Tampoco faltan a las grandes citas festivas, y además de Halloween, han sumado a su producción de vídeoclips otras fechas significativas. El año pasado, por ejemplo, sorprendían en Navidad con la publicación de un álbum de villancicos clásicos americanos. Un recopilatorio de siete pistas, cuyo tema All I Want For Christmas Is You tuvo su grabación en videoclip, realizado en el museo MARCO.

También el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, el grupo produjo su particular homenaje a esa jornada.

La última entrada en su canal de Youtube, donde suman 143.000 suscriptores ha sido ese "Tainted Love" (Special Halloween), grabado en Lugo que no lleva ni 24 horas subido a la plataforma, y ya cuenta con más de 32 mil visualizaciones.