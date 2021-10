A por el mosaico

Quien veis se llama Clara Andrade y es, además de cofundadora de La Pera Projects, la directora de la galería Pablo’s Birthday en el Lower East Side de Manhattan. Esta activa galerista vive en New Yok y hasta parece americana pero es viguesa por culpa de su madre, experta en arte como ella: Ana Pereira. Hoy la traemos aquí, posando ante la pieza romana por cuya vuelta a Nigrán pelea la Asociación por la Repatriación Mosaico de Panxón, porque es como su embajadora en aquellos predios neoyorquinos. Los de la asociación están pendientes de una subvención anunciada por el alcalde de Nigrán y siguen recaudando fondos para adquirirla. Dan estas cuentas: Bizum 03575 y ES04 2080 5205 6930 4002 1142.

Lois Pérez Leira ‘for president’

¿Sabéis cuál es la asociación que lleva el nombre de Vigo más antigua de las existentes? Pues la primera es el Círculo Mercantil; la segunda está en Argentina, tiene más de cien años, y la preside ahora Luis Pérez Leira, que se fue para allá tras tantos años dejando huella en Vigo como escritor biográfico, asesor sindical de la CIG, activista político de izquierdas... Lois llegó a la Argentina hace dos años, poco antes de la pandemia, tras vivir en Venezuela y República Dominicana. Hablé ayer con él (estaba comiendo en el restaurante Faro de Vigo de Buenos Aires) y pienso yo que nunca mejor suerte tuvo esa asociación para revitalizarse, ya que sus socios eran de avanzada edad y Pérez Leira conoce todos los resortes para reavivar hasta a un muerto. Pensaron que era el idóneo porque conoce bien el Vigo actual, tiene una trayectoria anterior en el mundo de la emigración argentina, fue asesor laboral entre inmigrantes, está en el staff de observadores electorales en países latinoamericanos, tiene publicadas un puñado de biografías sobre emigrantes... Tiene planes Lois para la asociación viguesa (que tiene, dice, el mejor coro de la colectividad), entre ellos que sea una fuente de información turística sobre Vigo. En las fiestas de fin de año lo veremos porque viene a pasar un mes que no va a desaprovechar.

Janeiro, finalista en el Loewe

Estoy viendo su foto y veo que se conserva bien a pesar de que nació el mismo año que yo. Hablo de Manolo Janeiro, que muchos conocisteis como profesor en el Martín Códax, otros como diseñador gráfico, como escritor y hasta como activista de lo pedagógico o político candidato a la alcaldía. Pero yo, que ya en los 80 hice la calle con él, hablo hoy de su vis poética. Y es que me enteré de que ha quedado finalista en el importante Premio de Poesía Loewe. No es bagatela porque quedó entre los 35 finalistas y se presentaron 2.773 originales, el 55% hispanoamericanos y el 45% españoles. No puedo hablar de su título por ahora pero sí felicitar a Manolo.

Y el cementerio de Castro (Fran)

¿Cuántos libros habrá escrito ya el vigués Fran Castro? Puedo saberlo porque tengo ante mí una relación de ellos y hasta de sus premios, pero es demasiado larga y, aunque le respete y tenga afecto, hay prioridades y yo tengo que ir a tomar un gin tonic con una rubia (guiño). Director de Galaxia, ayer estuvieron escoltándole su colega en lides literarias Pedro Feijóo y la femipowerpolitic galaica Carmela Silva, a la sazón presidenta de la Diputación de Pontevedra. Claro, le daban guardia en la presentación del último de sus libros, O cemiterio de barcos, que me dice Sara Valcárcel que es una novela de iniciación, aventuras y misterios que atrapará a lectores. Voy a llamar a Jesús Garre, director de la Casa del Libro, para que me guarde una, por si llego tarde y no quedan.