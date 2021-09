Retratos augustos(4): Remigio González

Con protagonista del arte llegamos hoy al cuarto de nuestros “Retratos augustos”, porque Augusto Rodríguez es el autor de los mismos. Y hoy traemos a Remigio González, un escultor vigués que tiene repartida su obra por diversas geografías. Recuerdo su serie titulada “Moda gallega”, que nació por llevar a la escultura el pujante movimiento que la moda gallega estaba teniendo, como también “Reconversión industrial” o la que tituló “Rexurdimento, los pulmones de Chandebrito”, inaugurada con los artistas Rosendo González y Juan Coruxo bajo su dirección, producto de su última etapa ambientalista, atenta a la preservación de los bosques con el grupo “Arte no queimado”. Y es que concibe la escultura más como hito que como simple adorno decorativo y se ha atrevido incluso a introducir como objeto escultórico formal “Las Formas del Sonido”.

Antonio Esteves, libro del cura luso y sexy

No hace mucho, quizás un año, hablé aquí de ese cura joven que algún medio ha calificado como el ”cura sexy” porque, además de las parroquias portuguesas que atiende, lo mismo ejerce como modelo que se transforma en Cupido u organiza fiestas de disfraces para hacer obras de beneficencia. No es extraño con el cuerpo que tiene, que no es don divino sino disciplina de gimnasio. Hablo de Antonio Esteves, que ejerce en Valença do Minho, pero esta vez lo hago porque acabo de leer su libro “Teoría... apenas teoría”, y he comprobado que los músculos de su cuerpo, con ser muchos, son de inferior capacidad a los de su pensamiento y sensibilidad. Difícil hallar en un sacerdote la expresión de tal sinceridad, un conjunto de meditaciones no exentas, según dice él. de una atormentada peregrinación interior llevada a cabo por un optimista desesperado. ¡Qué difícil debe ser servir a Dios en este mundo sin Dios para un cura de 37 años con 11 de sacerdocio! Pero en gente como él está la esperanza de renovarlo.

Una visita: “Imposible, vestidos especulativos”

Plaza tan habitada como la viguesa de la Constitución, terracista, tan cordial como constitucional, “meet point” de alma hostelera, tiene una puerta a la emoción artística. Justo la del antiguo Ayuntamiento, que da acceso a la sala de la Casa Galega da Cultura. Apuesto doble contra sencillo que Lola Dopico, directora del ESDEMGA (Estudios Superiores de Deseño Textil e Moda), estará allí el lunes con Patricia Dopico. Y es que el día anterior, domingo, se clausura esa atractiva exposición, “Imposible: vestidos especulativos”, ambas son comisarias de la misma y tendrán que desmontarla bajo su supervisión. Últimos días para visitar esta muestra indumentaria que gira alrededor del cuerpo como campo de juego y de experimentación artística.

¡Discovery Channel, en Vigo con F. Magdalena!

Vinieron a grabarle para la realización de un Programa del canal de Discovery Channel, especializado en fenómenos insólitos. Hablo de Fernando Magdalena padre, que les habló de las experiencias que le acontecieron cuando vivía en Las Palmas. La entrevista se la realizó el investigador, escritor y director de la publicación “Año cero” Lorenzo Fernández Bueno. Aquel año 1974 en que fue testigo, según ya hizo público, de un avistamiento ovni. El programa, los jueves en Dmax Televisión, 22.30 h.