La UVigo convoca 9 plazas de profesor asociado para Ingeniería Biomédica

La oferta se lanzó en julio pero el plazo de presentación de candidatos se ha ampliado hasta el próximo 24 de agosto por errores en la convocatoria. Los profesores que consigan las plazas impartirán dos asignaturas de 3º y otra de 4º.

La UVigo necesita 3 profesores para la materia de Ingeniería Clínica y Hospitalaria, que se imparte durante el segundo semestre del tercer curso. Los perfiles requeridos son una persona titulada en Medicina del Chuvi con categoría en Admisión y Documentación Clínica; otra titulada en Medicina, Enfermería o en Derecho y con el máster oficial en Bioética en los tres casos; y una tercera graduada en Medicina o en Física con especialidad en Medicina Preventiva o Radiofísica Hospitalaria.

La oferta para la asignatura de Fundamentos de Tecnología Hospitalaria incluye una plaza para un ingeniero informático y tres para graduados en Medicina con las siguientes especialidades: Radiología, Medicina Nuclear y Oncología Radioterapia; Intensivos, Anestesia, Neurofisiología, Cardiología, Neumología, Nefrología y Pediatría; y en Neurocirugía, Cirugía General y Aparato Digestivo, C. Cardiaca, C. Vascular, C. Pediátrica, C, Torácica, C. Plática, Urología y Traumatología.

La segunda convocatoria de plazas para ser profesor asociado en Ingeniería Biomédico también incluye dos vacantes para la asignatura de Prácticas de Tecnología Hospitalaria, que se imparte en el último curso de la carrera. Las vacantes son para un ingeniero industrial que pertenezca al Chuvi y esté especializado en el mantenimiento de instalaciones y equipamiento médico hospitalario, y para un graduado en Medicina, Biología, Farmacia o Química que pueda organizar y dirigir las prácticas.

El grado en Ingeniería Biomédica, el único gratuito en todo el noroeste español, se estrenó en el curso 2018/19 y despedirá a su primera promoción el año que viene.