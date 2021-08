Una visita a los infiernos

De terraza en terraza

Nos recogió para cenar Marian González, que trabaja en las más altas instancias de la Justicia española y llegó bella, alegre y floreada para compensar tanta sobriedad laboral. Un cóctel al lado, en el Chicote, y cenamos en otra terraza, la del Jardín de Diana, en plena décima planta del hotel Hiatt, con un escenario único para contemplar la energía del centro de la ciudad, y un mirador privilegiado. No sé lo de las damas pero buenísima la costilla de vaca vieja a la brasa con patata ratte, cebollitas e hinojo que me tomé yo, enseñoreada con un blanco Terras Gaudas que pedí en honor de monseñor Fonseca Moretón, y que rematé con un roncito cocteleado. Al día siguiente, tras mucho deambular por el Madrid más castizo, comida con Fermín Castilla y su dueña Patricia en el restaurante más antiguo del mundo, ahí junto al Arco de Cuchilleros, en la misma mesa en que Hemingway arregló con lechón asado y tres botellas de vino de la casa: el Botín. Yo, un pollo en pepitoria, tras unos callos a la madrileña y unas croquetas de jamón como entrante común. ¿Vino? No. Sangría

Una agenda infestada

Vuelvo a Vigo con mi agenda repleta de citas. Comida con Jorge Tocino Maquieira, que vino de su isla a pasar unos días; cita con Ángel Cerviño y Víctor González, antiguos factotums creativos de Galicia Moda; con Jacobo Álvarez, mi dentista, que me va a desfacer un entuerto; con Carlos López, mandamás de Confecciones Infantiles Foque, a quien quiero hablarle de un futuro libro sobre Historia de la Moda Gallega. Y más si puedo.