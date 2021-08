“Una vez que los investigadores constataron que Cíes reúne todas las características, vamos a consolidarla como un laboratorio artístico que fomente la creatividad”. Es el objetivo que el Concello olívico tiene entre ceja y ceja para promocionar la candidatura de Cíes a Patrimonio de la Humanidad, uno de los propósitos capitales del gobierno local. Para ello, pone en marcha dos certámenes: uno, de fotografía y vídeo -la segunda edición-; otro, de grafitis y cómics. Las bases se pueden consultar en la web www.ciespatrimonio.org.

Uno de ellos es el segundo Desafío Fotográfico e Audiovisual Illas Cíes. La primera edición se celebró en 2019. Con fotografías y cortometrajes, los participantes deberán plasmar los encantos del archipiélago vigués. El plazo para anotarse, que ya se ha abierto, concluye el 3 de septiembre. El Concello se hace cargo de los costes de viajes y alojamientos de los que sean seleccionados, así como del mantenimiento de los equipos. Las personas elegidas compartirán estadía en las islas del 19 al 23 de septiembre “para promover a interacción con un entorno inspirador”, detallan fuentes municipales.

El segundo es Cíes Talent: los participantes pueden enviar sus propuestas de cómics y grafitis hasta el 6 de septiembre. La temática: el medio ambiente y la sostenibilidad en Cíes. Los siete grafitis y cómics elegidos se plasmarán en paneles de la ciudad y se expondrán para que el público los disfrute. “Son dos grandes festivales”, presumió el regidor. Los seleccionados recibirán apoyo económico para desarrollar sus obras y exponerlas en la ciudad y en la Rede de Museos Municipais del Concello de Vigo.

“Zancadillas” de la Xunta

Caballero aseguró que el Concello “va a presentar” la candidatura de Cíes a Patrimonio de la Humanidad a pesar de las “zancadillas y obstáculos de la Xunta”, que “no van a surtir efecto”. “Intentó paralizar la candidatura y no lo va a conseguir. Presentaron una candidatura que está dedicada al fracaso. Ya fracasaron con Ribeira Sacra, le hicieron un terrible daño, la dañó severamente presentando una candidatura que fue rechazada, su papel fue pésimo presentándola de forma incorrecta. Dañó tremendamente a Cíes Patrimonio de la Humanidad. En las islas de la ría de Arousa, no se reúnen requisitos, y los habitantes de Ons no lo quieren. Solo queda Cíes”, defendió el alcalde.