Los juzgados tienen 250 órdenes de búsqueda y captura contra investigados o condenados fugados

Desde delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental o incluso un homicidio por imprudencia grave. Todos de distinta naturaleza pero cuya comisión deriva en una condena común: el ingreso en prisión. Pero no todos los encausados están por la labor de cumplir años entre rejas. Cuando las vías de apelación y recursos se agotan, optan por eludir esta pena de cárcel fugándose. Otro tantos no esperan a tener una sentencia condenatoria para huir de la acción de la Justicia y deciden no comparecer durante las fases de investigación de los hechos que se le atribuyen.