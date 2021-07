La familia de Elías Carrera pide un año más ayuda para localizar a este hombre, taxista de profesión, que desapareció de su casa en Ourense hace ocho años. En el momento de su desaparición tenía 61 años. Cumpliría 69 años el día 23 de este mes. La familia recuerda que el día de su desaparición alquiló un coche en esta ciudad y lo entregó en Vigo, dejando en su casa la documentación y portando solamente una pequeña bolsa de plástico.

La familia, que insiste en que no parará en su empeño hasta dar con él, indica que no hubo movimientos en la cuenta bancaria, que pudieran dar pistas sobre el lugar en el que se encuentra. Tampoco utilizó más la tarjeta sanitaria. En el momento de la desaparición, Elías Carrera tenía síntomas de depresión, que no estaba diagnosticada. Tomaba pastillas para el colesterol y le habían detectado una diabetes.