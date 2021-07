Alrededor de dos tercios de los nuevos contagios en el área viguesa los protagonizan menores de 35 años. Y el 35% tienen entre 20 y 29 años. Para poner coto a la explosiva expansión del virus SARS-CoV-2 en la actualidad, el Sergas centra sus estrategias en la juventud. Y en un contexto en el que la inmensa mayoría de los casos son asintomáticos, solo hay dos vías para destaparlos: rastrear contactos y hacer cribados. El problema es que la población no responde a estas llamadas aleatorias para pruebas. Dos de cada tres de los jóvenes citados al último convocado en Vigo no acudieron. Y no fue la peor asistencia. En abril se llamó a casi cuatro mil vigueses de entre 16 y 30 años y fue una décima parte. De ahí que, en esta ofensiva, el Sergas abra una nueva vía: los cribados con “autocita”.

Ante la escasa participación en las convocatorias de cribados, abre la vía de la "autocita"

El Área Sanitaria de Vigo, de primeras, ofrece a los jóvenes de entre 16 y 35 años siete tardes para acudir al COVIDauto del Álvaro Cunqueiro, donde le tomarán una muestra nasofaríngea que analizará después Microbiología mediante PCR. El único criterio de exclusión es estar en situación de aislamiento domiciliario o en cuarentena.

A través de las webs https://coronavirus.sergas.gal/cribado o https://xxivigo.sergas.gal/Paxinas/web.aspx, el joven podrá escoger entre dos opciones: acudir entre el jueves 15 y el viernes 16 o del lunes 19 al viernes 23. Tras inscribirse, recibirá un SMS que le concretará el día y la hora –siempre en horario de tarde–.

El Sergas destaca que ampliará las fechas si la iniciativa recibe una buena respuesta. No es la primera vez que se emplea esta fórmula en Galicia. La inició el área de Ourense, donde en la actualidad está activa una campaña dirigida a jóvenes de la capital y en Barbadás.

Estudiantes

Antes de conocerse la apertura de esta posibilidad, Antonio Ramos, delegado de alumnos en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, apuntaba a que una buena forma para incentivar la participación en los cribados es poder seleccionar la hora. Cuenta que, en anteriores convocatorias, a veces les coincidió con épocas de exámenes y que, ahora, muchos aprovechan el verano para trabajar. De hecho, entiende que hay a muchos jóvenes que les interesa poder hacerse la prueba de forma gratuita, ya sea porque quieren saber cómo están o porque la necesitan para un viaje. “El problema es que no les coincide bien, pero si hubiera una flexibilidad creo que sería diferente”, sostiene.

También alude a otras cuestiones para explicar la baja participación: a los usuarios del Sergas adscritos como desplazados en centros de salud de otras áreas sanitarias les siguen citando para los cribados en las de origen. Es su caso. Le llamaron dos veces para hacerse una PCR en A Coruña cuando reside en Vigo.

La presidenta de los Consello de estudiantes de la Universidad de Vigo, Paula Gil, también resalta que los cribados a universitarios se hicieron coincidiendo con exámenes y “fechas fuertes” de los cuatrimestres. Además, señala que no todos cuentan con los medios para llegar al sitio de la prueba y que noa todas horas hay transporte público. “No todo el mundo tiene coche”, coincide Nerea Pérez, delegada de alumnos en Traducción e Interpretación. Admite que sí hay gente que no acude “porque no le interesa”, pero considera que son una minoría y que el resto entiende que son “importantes para mejorar la situación y no poner en riesgo a otras personas”.

Otras pruebas gratuitas

Los usuarios del Sergas de hasta 65 años interesados en realizarse una PCR también pueden acudir a las farmacias para solicitar un kit de recogida de saliva, que luego será analizada de forma agrupada por el laboratorio pooling del Álvaro Cunqueiro. Sin embargo, esta prueba no tiene validez para los controles para volar al extranjero.

El Sergas también inicia hoy los cribados en los campamentos de verano. Empezará por Cangas, donde ofrecerá la prueba a 80 jóvenes de los institutos Rodeira y San Roque y los colegios Espiñeira y Castrillón.

"Nos ocultan información de contactos estrechos" Miguel Álvarez Deza - Jefe de Alertas epidemiológicas del Sergas en Pontevedra

La falta de asistencia a los cribados no es el único problema que dificulta la localización de contagios. El jefe de servicio de alertas epidemiológicas de la provincia de Pontevedra, Miguel Álvarez Deza, alerta de que están detectando que los jóvenes “nos ocultan información de contactos estrechos”. “Falta información y que los jóvenes tomen conciencia de la situación” , advierte. Considera que como, en la actualidad, en la mayoría de los casos “los síntomas son leves y no hay ingresos hospitalarios ni gente en UCI, la gente le da menos importancia”. “La población lo está normalizando”, opina.

Advierte que también es importante frenar la expansión del virus porque, cuantos más se contagien, más se replica el virus y más posibilidades hay de que surja otra variante que sí logre burlar la vacunación. “Cuanto más tardemos en tener gente vacunada el virus tiene más oportunidades de mutar para sobrevivir, porque no quiere matar al huésped, y que surjan nuevas variantes que van haciendo escape a las vacunas” , añade. “Hay que ser solidario tener una conciencia de ciudadano”, pide.

La escalada de casos empuja los ingresos este mes, pero son aún una quinta parte que en mayo

El avance de la vacunación ha cambiado completamente el escenario. El porcentaje de los contagiados que acaban ingresados ha bajado de forma radical. Un ejemplo son los 95 hospitalizados que registró el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) en el mes de abril o los 99 de mes de mayo, frente a los 15 de junio. Menos de una quinta parte. Aunque el lunes solo hubiera tres pacientes con COVID en el Hospital Álvaro Cunqueiro, la frenética escalada de esta quinta ola sí está teniendo cierta repercusión en los ingresos.

En lo que va de mes de julio, se han registrado más entradas que en todo junio. En concreto, 17. Y es previsible que, aunque moderado por el efecto de la vacunación, se produzca un repunte en los próximos días. Los profesionales se muestran expectantes.

Los contagios se están produciendo principalmente en los menores de 35 años, con menos probabilidades de que se agrave la infección y necesiten atención especializada. Pero también están alcanzando a sus padres, algunos con solo una dosis de la vacuna y otros, sin ninguna. E incluso a abuelos, con la pauta completa. Y es que las vacunas no libran de contagiarse y, aunque sí protegen de que se agrave la infección, hay alrededor de un 10% de los casos en los que puede fallar.

El Sergas notificó ayer 256 nuevos contagios en el área de Vigo. Es el mayor pico desde el 30 de enero, en pleno auge de la tercera ola, la peor hasta el momento. La incidencia a 14 días escala hasta los 220 nuevos contagios por cien mil habitantes. Está 16 puntos por encima de la media gallega y es la tercera peor, tras las de Pontevedra (321) y Ourense (353).

Vigo sube 50 puntos de incidencia en un solo día

La situación de la ciudad empeoró 51 puntos de golpe y alcanza los 280 nuevos casos por cien mil habitantes a 14 días. Es una subida de un 22% en un solo día. Entra así en riesgo extremo de transmisión del virus y es la segunda ciudad en peor situación de Galicia, tras Ourense (571).

“La evolución es extraordinariamente mala”, lamentó el alcalde, Abel Caballero, y recordó que hace 20 días la ciudad estaba en 33 casos por cien mil habitantes. “Es una dinámica y una senda insoportablemente mala”.

Fuentes de Sanidade no descartan alguna medida nueva en la ciudad ante esta evolución, aunque la Consellería dará hoy a conocer un cambio en el sistema de restricciones para adecuarlo al nuevo escenario, en el que los mismos niveles de incidencia que en el pasado conllevan menos ingresados y fallecidos.