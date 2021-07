Las consultas psicológicas de padres con hijos homosexuales o trans se disparan

Las últimas semanas han demostrado que queda mucho por hacer para que el colectivo LGTBI tenga plenos derechos e igualdad. Las agresiones a personas homosexuales y trans siguen estando desafortunadamente a la orden del día, y la desorientación de sus entornos más cercanos sobre cómo actuar, continúa siendo patente. Prueba de ello es que el servicio de atención psicológica gratuito ofrecido tres días a la semana por la asociación LGTBI viguesa Nós Mesmas está recibiendo a cada vez más familias que acuden con preocupación y dudas sobre la identidad de género o la orientación del deseo de sus hijos e hijas, dos términos muy diferentes pero que muchos todavía confunden.

“Saltan las alarmas cuando la adolescente dice que quiere ser chico o hacer actividades que frecuentemente hacen más los chicos, vestir con ropas diseñadas para ellos o nombrarse con nombres en masculino y viceversa, por ejemplo”, explica Beatriz Pérez, psicóloga de Nós Mesmas que dirige este servicio que este año funciona desde mayo hasta el próximo septiembre. Cuando el adolescente comunica a su familia la decisión de cambiar de género, en algunos casos “aparecen miedos y dificultades” en el entorno, pero también “una voluntad de facilitar el camino” a sus hijos. Es decir, acuden al gabinete psicológico en busca de orientación para entender el proceso en el que se encuentra inmerso el o la joven para apoyarlo y ayudarlo en el día a día.

Más allá de padres y madres que acuden para buscar orientación respecto a sus hijos, al servicio de la asociación Nós Mesmas acuden personas del colectivo LGTBI con dificultades comunes por las que se suele buscar apoyo en los servicios de atención psicológica cuando estas generan malestar, como el duelo por el fallecimiento de un ser querido, dificultades en la pareja o por un cambio en su condición de salud, entre otras cuestiones. Pero también acuden personas adultas y adolescentes en situación de transexualidad en busca de apoyo para la toma de decisiones en relación a cambios sociales, jurídicos y corporales que desean porque se les acomodan mejor a su particular modo sexuado. Algunas de estas personas experimentan situaciones violentas en contextos laborales, familiares, escolares o en el espacio público, relacionadas con su identidad, con su orientación del deseo o con su estética, en algunos casos. Situaciones de acoso que se siguen dando en pleno año 2021. También han atendido a homosexuales o personas en situación de transexualidad que residen en Vigo o alrededores que están en una situación económica muy precaria, viviendo en la calle o en el albergue municipal. Y acuden a Nós Mesmas porque el servicio psicológico que ofrecen es gratuito. “En la Seguridad Social no hay una atención especializada en relación con la sexualidad y las identidades desde una mirada que no sea clínica. Y la gente lo necesita, porque muchos no se pueden pagar una consulta privada. Hay una gran demanda y muy poca oferta”, explica Beatriz Pérez.

La atención psicológica que ofrece el colectivo Nós Mesmas a personas LGTBI se dirige a todas aquellas personas “que necesitan acompañamiento porque están pasando un mal momento, atravesando alguna dificultad o sintiendo malestar, y necesitan apoyo para tomar decisiones o aclarar dudas o inquietudes”. También hacen un llamamiento para que todos aquellos que tienen alguna incertidumbre relacionada con la sexualidad, con las identidades o con las relaciones acudan a este servicio para buscar ayuda, un espacio que la asociación Nós Mesmas define como “de seguridad, confidencialidad y aprendizaje” y que se ofrece tres días a la semana.