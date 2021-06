El cupón del Sueldazo del fin de semana de la ONCE que se sortea el domingo homenajea a la Federación Española de Municipios y Provincias por sus 40 años. El alcalde y presidente de la FEMP, Abel Caballero, que reconoció la labor de los 200 empleados de la entidad en la urbe, presentó el documento en su sede de Gran Vía. Estuvo acompañado por la concejala de Benestar Social, Yolanda Aguiar; el delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; y el director de la ONCE en Vigo, Roberto Gaspar.