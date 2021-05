La “criatura” del magistrado Picatoste.

Lo que comenzó como una segunda lectura de la obra de Franz Kafka tras un viaje a Praga devino en libro. En “Kafka y el Derecho”, el magistrado jubilado Julio Picatoste aborda los aspectos jurídicos de cuatro obras del autor checo. Publicado por Aranzadi y cofinanciado por la Diputación, Picatoste presentó su criatura en el MARCO, acompañado por la profesora Inma Valeije, el abogado Gonzalo Gómez y el diputado provincial Carlos López Font. Parabéns, admirado Julio. Foto: Marta G. Brea

Del Paisanito a El Sopapo

Me fui a vacunar al Ifevi (nada ese pinchazo al lado del de las bayonetas que sorteamos en la guerra civil) y quedé por segunda vez admirado de la celeridad y precisión con que funcionaba todo el operativo. Para celebrar el chute me fui con Jaime López Capitán y una dama,cuyo nombre callo para no enturbiarle su buena fama con la mala nuestra, a visitar a Carlos Alberto Ortiz Louzán en sus recuperados dominios del restaurante El Paisanito en Pardaíña 42, que volvió a reabrir tras su experiencia con El Mapuche en el centro de Vigo, afectada por el cierre en la pandemia. Estuvimos estupendos en su terraza, aunque a la sombra apurando un entreverado de carnes que nos dieron energía para continuar camino. Nuestra hostelería está otra vez asomando el hocico tras la puñetera crisis del virus. El domingo, por ejemplo, Javi Brea (el del Cosmos) reabre en Patos el Areosa con la actuación de Joaquín Morgado y Nuria Cora (a las 13 y 16), Víctor Conus me llama para decirme que su restaurante en San Roque 3, La Mesa de Conus, la sido seleccionado en la lista de recomendados de la Guía Michelín... En fin, que ayer me fui con Loló Domínguez “Lolailo” a comer a El Sopapo, en la Plaza de A Pedra, donde César nos atendió tan bien como siempre con su carta corta pero sabrosa y sobrada.

Querida Angélica Falagan

¡Qué alegría saber que Angélica Falagan es la nueva gerente del Centro Comercial Travesía, tras ser directora de marketing del CC Gran Vía de Vigo! La he visto pelear con ilusión y seriedad desde que era una tan lucida como lúcida posadolescente y el tiempo ha pasado hasta esa solidez profesional que ahora exhíbe. Tal como es, proyectos le sobrarán a esa mente creativa.

El Travesía, con los animales

Y por ella me entero de una atractiva exposición en ese Centro Comercial Travesía. Es una muestra fotográfica solidaria que aspira a conseguir la adopción de perros y gatos que se encuentran en refugios y casas de acogida de la provincia de Pontevedra. Bajo el título “Su nuevaTravesía”, inician una campaña de sensibilización protagonizada por 18 animales, perros y gatos rescatados por seis asociaciones protectoras de la provincia de Pontevedra. La exposición la forman fotografías inéditas realizadas por la fotógrafa Ale Rodríguez de @Skolldog que están distribuidas por todo el centro y los casos han sido elegidos por las protectoras en función de la necesidad urgente de conseguir adoptantes para esos animales. Cada fotografía tiene un código QR que al ser escanedo abre a la web en que se muestra la historia de cada uno de esos animales. Buena idea.