La Xunta acaba de remitir una carta al Concello en la que le reclama que avance en la tramitación del Plan Xeral para lograr su aprobación inicial. En su escrito, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda recuerda a la administración municipal que debe elaborar un estudio ambiental estratégico que haga posible, a su vez, disponer de "una versión inicial" del PXOM que pueda pasar por el pleno y someterse a información pública. "La Xunta informó en tiempo y forma de cuantos avances se han producido en la tramitación", recalcan desde San Caetano antes de recordar que la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio emitió su última notificación hace meses, a finales de septiembre de 2020, cuando trasladó la resolución por la que se formula el Documento de Alcance do Estudo Ambiental Estratéxico do Plan Xeral. La carta subraya también que la ley establece que el Concello de Vigo debe aprobar el nuevo plan de forma inicial en un plazo de dos años y de manera provisional en un período de tres años y medio. El calendario empieza a correr tras la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la ordenación provisional, instrumento urbanístico que se anunció en el Boletín Oficial de la provincia (BOPPO) a finales de septiembre de 2019.

"Se trata de un requisito inexcusable para el mantenimiento de la vigencia de los instrumentos de ordenación aprobados provisionalmente y, de no alcanzar la aprobación inicial del Plan Xeral dentro del plazo establecido, acabará su vigencia y quedarán sin efecto", recalca la Consellería de Medio Ambiente. La Xunta advierte que para que Vigo disponga del documento urbanístico y "evitar la pérdida de vigencia de los instrumentos de ordenación provisional y la reviviscencia del plan de 1993", el Concello debe lograr la aprobación inicial del nuevo Plan Xeral y remitírselo de nuevo a la Xunta, administración que dispondrá de un plazo de tres meses para recabar todos los informes sectoriales de competencia autonómica.

La consellería advierte también que "otra de las desventajas del incumplimiento de la tramitación" está directamente relacionada con el coste del plan. Según detalla, afecta a los pagos que recogidos en el convenio de colaboración suscrito entre la Xunta y el Concello para la redacción del nuevo documento. "En octubre de 2020 se señala la segunda adenda al convenio para reajustar las anualidades, dejando la correspondiente al 2019 sin dotación y previendo para la de 2020 la presentación del borrador del PXOM y las aprobaciones iniciales y provisionales. Dos fases previstas que no fueron cumplimentadas por el Concello de Vigo el año pasado y, por lo tanto, será necesario firmar una tercera adenda de reajuste", zanja.