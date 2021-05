O Festival TerraCeo en Vigo 2021 segue sumando concertos. E xa van máis de 40. Entre as últimas incorporacións destacan as de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Tony Lomba y Elio dos Santos o Wöyza.

As voces viguesas tomarán a segunda edición do Festival TerraCeo no mes de xullo: será co hip hop de Wöyza, a “tolemia necesaria” de Tony Lomba e Elio dos Santos ou a presentación do novo disco da banda local Batea. Os fanáticos do pop-rock tamén terán un novo reclamo no mes de xullo: Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

Datas dos novos concertos

Wöyza

A recoñecida raíña do hip hop en Galicia aparecerá na terraza do Auditorio, coas Cíes ao fondo, nunha sesión vermú o 3 de xullo (ás 13.00 horas).

Tony Lomba y Elio dos Santos

A "vacina auditiva" anunciada por Tony Lomba e Elio dos Santos chegará na noite do 8 de xullo, ás 20.30 horas. A súa proposta para esa noite é clara: "Ter as Illas Cíes como pano de fondo e cantar pode ser tan emocionante que sabemos que vas chorar, rir, cantar, bailar ...", din.

Batea

Coa presentación do disco de Batea (o 29 de xullo ás 20:30 horas) xa son 4 os grupos e cantantes vigueses que actuarán en directo por primeira vez no Festival TerraCeo. Batea únese a Os Resentidos (22 de maio), The Soul Jacket (11 de xullo) e Dani (pendente de programación).

Bala

Tamén o dúo galego Bala (5 de agosto) presentará o seu disco no festival vigués.

Wigga

Ademais, Wigga, outro dos novos proxectos que están a chamar a atención no panorama musical en Galicia, participará no Festival TerraCeo 2021 apoiando a Nach no seu concerto do 9 de xullo.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Con Derby Motoreta's Burrrito Kachimba o Festival TerraCeo 2021 en Vigo aumenta a súa oferta de concertos para afeccionados ao pop-rock. Nado entre as brasas doutros proxectos, o seu álbum de estrea, de 2019, é un vibrante manual de estilo onde "Physical Graffiti" se cruza tanxencialmente con "Laquina del viento", "Nuevo día" con "Welcome to Sky Valley" e "The legend of tempo ”con“ Sabotaxe ”. Únense ao TerraCeo para presentar a súa proposta, nunha posta de sol con vistas á Ría de Vigo, o 22 de xullo ás 20:30 horas.

Sanny

As novidades do cartel do Festival complétanas Sanny, que abrirá o concerto de Sidonie o 3 de xullo.

Moon Cresta

Moon Cresta abrirá o concerto de Mr. Chinarro o 19 de xuño.