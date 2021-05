¿Los "riders" son autónomos o asalariados? La Seguridad Social lleva a juicio a Glovo en Vigo

¿Asalariados o autónomos? Durante los últimos años tribunales de distintos puntos de España han tenido que resolver sobre esta controvertida cuestión en relación a los repartidores que trabajan para las plataformas digitales como Glovo o Deliveroo, un negocio que ya estaba en auge pero que todavía se ha popularizado más en esta época de pandemia. El Tribunal Supremo vino a poner orden a las sentencias contradictorias dictando en septiembre de 2020 una resolución que no dejaba lugar a dudas: estos trabajadores tienen la condición de asalariados. Y esta misma semana el Consejo de Ministros aprobó la que ya se conoce como ley de los riders, que regularizará, una vez entre en vigor, lo ya dictaminado por el Alto Tribunal. Pues con este contexto de fondo un juzgado laboral de Vigo acaba de acoger el juicio por la demanda de oficio presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social contra Glovo para que se declare eso mismo, que más de un centenar de repartidores que están o estuvieron en la compañía son asalariados, reclamando además el pago de las cuotas que la empresa debería haber abonado por todos ellos.

El juicio celebrado en el Juzgado de lo Social 5 de Vigo tiene su origen en un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Glovo. Tras visitar la sede de la empresa en la ciudad olívica, lugares donde prestan su servicio los repartidores, entrevistarse con varios de ellos y estudiar la documentación aportada por la plataforma lo que se concluyó, según consta en el expediente, es que “en la prestación de servicios en Vigo de los denominados glovers concurren los presupuestos constitutivos del contrato de trabajo, es decir, dependencia y ajenidad [...]”. Algo que por tanto conlleva, consideraron los inspectores, la inclusión de los riders “en el campo de aplicación del régimen general de la Seguridad Social” junto a la extensión de un acta de liquidación de cuotas.

Pues bien, derivado de esta actuación administrativa la Seguridad Social presentó una demanda judicial contra la plataforma con el objeto de que el magistrado dicte sentencia declarando que los repartidores de Vigo a los que hace referencia “prestan servicios de naturaleza laboral” para la compañía. El juicio fue este martes y en el mismo Glovo mantuvo su eterna postura: sus riders son autónomos.

División entre los repartidores

Aunque no tuvieron que comparecer formalmente en el juicio, el tribunal citó a todos los trabajadores afectados que constan en la demanda. Muchos ya no prestan sus servicios en la plataforma en la actualidad. Acudieron casi una veintena y algo que quedó claro es que, aunque hay una postura mayoritaria, también hay división entre los propios riders en cuanto a cuál debe ser la naturaleza de su relación con Glovo. Algunos querrían seguir como autónomos. “Llevo en la plataforma tres años y medio, realicé ya 14.497 pedidos y mi valoración es 100/100; prefiero seguir como estoy, porque hago mis horas y trabajo a mi ritmo; de lo contrario tendría que atenerme a lo que me ordenase la empresa”, afirmaba Andrés Arriola a las puertas de los juzgados. Otros dos repartidores que están desde hace un año en la empresa y que prefieren mantenerse en el anonimato coinciden con Andrés. “Me gusta trabajar como autónomo por la flexibilidad que eso me aporta; ya sé lo que es estar atado a una empresa con condiciones precarias y aquí eso no me ocurre”, defendió uno de ellos.

Y en el otro lado de la balanza está la postura de los riders que, también a través de sus abogados, se defendió de forma mayoritaria en el juicio. Los que luchan para que se declare la naturaleza laboral de la relación. “Es que realmente somos falsos autónomos; ser asalariado te permitiría tener las horas reguladas y no pagar nosotros las cuotas a la Seguridad Social”, afirma Eva Ruíz, que trabajó siete meses para Glovo y que ya no está vinculada a la plataforma. Otro exrepartidor, José Manuel Rodríguez, valora que ser asalariado permitiría contar con “un sueldo fijo”, entre otras ventajas. Ángel Moral, que también prestó servicios en Glovo durante varios meses, ahonda en que la postura que defiende la Seguridad Social llevaría a “mejorar los derechos de los trabajadores”. “Pues tener vacaciones, bajas, unos horarios que no sean abusivos...”, matiza. El juzgado vigués, que dejó el caso visto para sentencia, tendrá ahora la última palabra.