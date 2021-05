Vigo actuará en más de 4.000 m2 de arenales para ampliar las dunas

Caballero: “Recuperar el medio ambiente es un objetivo permanente del gobierno municipal”

Cuidar las playas de la ciudad, joyas medioambientales de Vigo que cosen una identidad propia para la urbe, la protegen y contribuyen a proyectarla lejos de sus fronteras. Para cumplir este ambicioso e ineludible propósito, perseguido por el Concello desde hace años, la entidad municipal dedica ahora 9.295,88 euros para centrar los trabajos de ampliación y protección de la superficie dunar en cinco zonas: O Vao-Baluarte, Samil, A Fontaíña, A Calzoa y Cabo de Mar. Y es que, como reconoce el alcalde, Abel Caballero, “la recuperación del medio ambiente en Vigo es un objetivo permanente” de su gobierno.

En total, se trata de 12 actuaciones que comprenden 4.119 metros cuadrados –algo más de la mitad de un terreno de juego como el de Balaídos– con las que la administración local pretende resolver la necesidad de preservar y conservar la franja costera vinculada a zonas arenosas. “Los trabajos que hay que realizar se pueden definir como actuaciones blandas, de carácter reversible y temporal, cuya finalidad es delimitar el espacio para frenar la presión humana y la consiguiente degradación, potenciando, así, la recuperación natural del espacio, si es preciso, con pequeñas intervenciones que aceleren los procesos naturales, como la plantación de especies vegetales autóctonas”, explican fuentes municipales.

Estos espacios se delimitan con cierres, que, a su vez, se conciben con la función de definir usos, “facilitando la dinámica natural de cada zona para una regeneración armónica y sostenible”, de manera que “el propio medio tenga capacidad de evolucionar sin apenas intervención y conservando su función de protección de la franja costera y preservación de la diversidad natural asociada” a estos enclaves.

Fuentes municipales señalan que estos trabajos comenzarán en cuanto el Concello reciba el permiso de Costas, ya que las zonas en las que se prevé actuar “no son dominio” de la institución de Praza do Rei. “Ya le hemos enviado el proyecto para que lo apruebe. No creo que haya problema, no suele haberlo en estos casos porque somos nosotros los que realizamos la inversión”, explican. Una vez se obtenga el ok correspondiente, el cronograma que manejan desde el área de Medio Ambiente contempla la finalización de las actuaciones “en 15 días o un mes”. “Después, seguiremos con las plantaciones que hicimos en ocasiones anteriores. El permiso de Costas puede llegar en una semana o 20 días, no lo sabemos. Esperemos que podamos haber acabado todo a finales del próximo mes de junio. Los trabajos de colocación de cierres se complican en las zonas rocosas, donde puede llevar más tiempo encontrar sitios de apoyo;_ocurre lo contrario en la arena, que es muy agradecida”, apostillan desde el Concello, a la vez que ponen en valor la profesionalidad del equipo que se encargará de hacer realidad un proyecto que se ejecuta cada año para cuidar las playas de la urbe.

Una exitosa recuperación La recuperación del sistema dunar de O Vao es una de las medallas de oro que se ha colgado la ciudad en los últimos años. Los números hablan por sí solos: en los 70, perdió el 70% de su superficie; gracias a los trabajos de cuidado de este tesoro medioambiental, ha logrado regenerarse hasta alcanzar 7 metros de altura sobre el nivel del mar y un ancho de 4,6 metros. Además, ha recuperado más de 200 especies de flora y fauna. Este espacio, que forma parte del ENIL (Espacio Natural de Interés Local), se vio favorecido por el confinamiento del pasado año. Lo que se pretende con los cierres es, precisamente, lo que se logró en ese momento: alejar al ser humano de ciertas zonas para que se recuperen. Así, avanzó la vegetación dunar y especies pioneras colonizaron decenas de metros más allá del perímetro establecido.

“Es importante señalar el beneficio que tiene esta actuación a pesar de que se trata de mecanismos sencillos. Hay que tener en cuenta que la naturaleza nos devuelve todo lo que le hacemos”, comentan desde el área de Medio Ambiente, que presume de su “eficacia”.

Un tercio del presupuesto total, de casi 9.300 euros, se destinará a Cabo de Mar –zona situada al terminar el paseo de Samil en dirección al Museo do Mar–. El Concello actuará en una superficie de 1.911 metros cuadrados con el objetivo de frenar el proceso erosivo que se experimenta en este ámbito como consecuencia, principalmente, de la fuerte presión del ser humano; aumentar la superficie de duna primaria para mejorar la defensa del litoral frente a los temporales; proteger la duna primaria y secundaria favoreciendo el restablecimiento de las comunidades vegetales; y conjugar el uso público con la protección y conservación del medio natural y sus procesos.

Para lograrlo, se optará por la colocación de un cierre removible formado por postes de pino rojo tratado de 10 centímetros de diámetro y 250 centímetros de largo, con punta, que serán espichados en la arena. Se conectarán con alambre galvanizado de 3,8 milímetros dispuesto en horizontal con grampillones galvanizados clavados sobre el poste –se realizará lo mismo en el resto de zonas–. “El antiguo cierre se retirará en las zonas que coinciden con las de la ampliación o zonas que pasen a ser interiores. Las zonas que coincidan con pequeños cantiles rocosos no son cerradas, entendiendo que la morfología del espacio ya limita el acceso al mismo”, argumentan fuentes municipales.

O Vao-Baluarte y Samil

La actuación en el complejo dunar O Vao-Baluarte es la segunda que cobra más relevancia en función de la cantidad económica asignada: más de 2.200 euros. Se pretende trabajar en una superficie de 536 metros cuadrados con tres líneas principales de intervención: recuperar, conservar y proteger los recursos y procesos naturales –actuar con prioridad sobre la recuperación de las zonas más alteradas y minimizar los impactos de estas actuaciones, en especial, sobre las zonas dunares–; compatibilizar el uso público –acorde con los usos permitidos en la zonificación y los diferentes elementos presentes que merecen protección–; e integrar las infraestructuras, equipamientos e instalaciones –mejorar y adecuar los servicios necesarios para el uso público de forma armónica con la filosofía y valores del espacio–.

Las metas también son tres: frenar el proceso erosivo que hay en este ámbito como consecuencia, sobre todo, de la fuerte presión del ser humano e, indirectamente, de la acción del mar; aumentar la superficie de duna primaria para mejorar la defensa del litoral frente a los temporales y frenar su avance; y conjugar el uso público con la protección y conservación del medio natural y sus procesos.

En Samil, además de seguir las líneas de trabajo anteriores, el Concello quiere evitar la fragmentación de la duna y darle continuidad al ecosistema. Para completar la actuación en el arenal más amplio de la ciudad olívica, la entidad local moviliza más de 1.500 euros. En este caso, la superficie de intervención es de 342 metros cuadrados. Aquí, el antiguo cierre se retirará en las zonas que coinciden con las de la ampliación o en las que pasen a ser interiores.

Samil sonreirá un poco más durante las próximas semanas no solo por los trabajos de ampliación de la superficie dunar, sino también por la inminente demolición de la antigua cafetería Camaleón, que dará paso a un lugar de esparcimiento ciudadano. El alcalde informó en rueda de prensa esta semana de la contratación de las obras de derribo del edificio: “El plazo es de cuatro meses, pero urgiremos para que se haga lo antes posible; lo quiero derribado y con zona verde antes de que empiece la temporada de verano”.

A Calzoa y A Fontaíña

Los trabajos en la playa de A Fontaíña se llevarán un buen pellizco del total del presupuesto destinado por el Concello a la conservación y defensa de la franja litoral arenosa de Vigo: más de 2.000 euros. En este arenal, el gobierno municipal centrará su actuación en 1.330 metros cuadrados con cinco objetivos: aumentar la superficie de duna primaria para mejorar la defensa del litoral frente a los temporales; proteger zonas que se corresponderían con áreas de duna secundarias y terciarias –especialmente, estas últimas, ya que conforman un hábitat prioritario; reducir la excesiva fragmentación de los hábitats y darle continuidad al espacio dunar; conjugar el uso público con la protección y conservación del medio natural y sus procesos; y combinar el uso tradicional de las gamelas coruxeiras con la preservación del medio. Para lograrlo, al igual que se hará en el resto de las zonas, se establecerá un cierre removible formado por postes de pino rojo tratado de 10 cm de diámetro y 250 cm de largo.

La intervención en la playa de A Calzoa será la menos costosa: algo más de 250 euros. El equipo del Concello pretende frenar el deterioro, que, según anotan fuentes municipales, se produce por la “fuerte presión del ser humano y animales de compañía que entran en la duna”; preservar superficie de duna primaria para mejorar la defensa del litoral frente a los temporales; reordenar las embarcaciones varadas eliminando las que están abandonadas y sin matrícula; y conjugar el uso público con la protección y conservación del medio natural y sus procesos.

Banderas y senderos azules

El buen estado de las playas es un capítulo esencial en la hoja de ruta trazada por el Concello olívico. En marzo, aprobó la candidatura a las banderas azules que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Son 13 las insignias a las que aspira Vigo: 10 playas –A Punta, Argazada, Canido, Carril, A Fontaíña, O Fortiñón, O Vao, Rodas (en las islas Cíes), O Tombo do Gato y Samil– y tres senderos –Camiño á Beiramar, la ruta entre faros de las Cíes, y la litoral y del monte de A Guía.–. Es el mismo número –y emplazamientos– que obtuvo el año pasado, cuando revalidó su posición a la cabeza del ranking de ciudades españolas con más banderas azules.