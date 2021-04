La Guardia Civil revoca hasta cinco licencias de armas al día por violencia de género o adicciones

Los agentes revisan decenas de ellas ante cualquier delito contra las personas

Esta situación no es, ni mucho menos, excepcional. A diario, la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra revisa decenas de estas licencias para asegurarse que la persona cumple con los requisitos para su tenencia, ya que en España la legislación es muy restrictiva. Este minucioso estudio lleva a los agentes a revoca entre 5 y 6 licencias de armas al día a personas que padecen adicciones como alcohol o drogas o, muy especialmente, detenidas o investigadas por casos de violencia de género.

“Una conducta agresiva no es compatible con la tenencia de armas” Teniente Félix Díaz - Intervención de armas

El teniente Félix Díaz Juan, responsable provincial de este departamento resalta la importancia de este último matiz, sobre al que aplican especial atención. “Una conducta agresiva no es compatible con la tenencia de armas. Si una persona es detenida, se le retiran las armas y se ponen a disposición del juzgado; si esta persona sale absuelta se le pueden devolver pero para ello hay que analizar su conducta, si se trata o no de una persona agresiva, violenta y muy especialmente si se trata de un caso de violencia de género. Hay que tener mucha diligencia ante estos episodios”, concreta el teniente Díaz.

Estas revocaciones de licencias, amplía el responsable del departamento de Intervención de Armas, responden frecuentemente a casos relacionados con cualquier tipo de delito contra las personas . “Por ejemplo, amenazas a un compañero, peleas con los vecinos...y ya si hablamos de malos tratos a la mujer no hay posibilidad de mantener una licencia, se les revoca. También conductores que den positivo por consumo o exceso de alcohol, son casos habituales que tenemos a estudio”, afirma.

“La revisión podemos hacerla de oficio, y en mayores de 67años es cada tres años”

Una vez la comandancia revoque un licencia no implica que la persona no pueda volver a obtenerla, aunque no de forma inmediata. “Si una persona pierde su licencia, pasados cinco seis años se le podría volver a estudiar si quiere recuperar esta licencia”, matiza el teniente Félix Díaz.