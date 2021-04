La ceremonia de los Vigueses Distinguidos de 2021 arranca en clave cultural. Al menos en lo que a la nómina de galardonados se refiere. El alcalde, Abel Caballero, desveló ayer el primer nombre que propondrá el Gobierno local para recibir una de las máximas distinciones que otorga la ciudad: el escritor Francisco Castro, director de la editorial Galaxia desde hace un lustro y autor de una vasta obra compuesta principalmente por narrativa y obras dirigidas al público infantil y juvenil. El objetivo –recalcó el primer edil– es reconocer su “extraordinaria contribución al mundo de la cultura” y la labor desarrollada desde una editorial que “ha sido capaz de encontrar un espacio en un mundo tan complicado”. “Es una maravillosa combinación de amor a Galicia, la querencia al idioma y el planteamiento en lengua gallega”. Sobre la trayectoria de Castro, subrayó que se trata de un “escritor extraordinario” con un amplio corpus a sus espaldas, del que citó títulos como Spam, As palabras da néboa y Memorial do infortunio.

No fue la única pincelada que Caballero avanzó sobre una ceremonia que habitualmente se organiza en el auditorio García Barbón coincidiendo con la Reconquista y que este año, como ya ocurrió en 2020, se verá marcada por el COVID. “El acto no se va a celebrar por ahora porque lo quiero hacer con afluencia de público. Voy a esperar un tiempo, lo que significa que los nombramientos en el pleno los vamos a posponer durante unos días”, apuntó el primer edil.

Sí se programará la ofrenda floral que se repite cada año en Praza da Independencia para conmemorar la expulsión de las tropas napoleónicas en 1809, aunque –insistió Caballero– con una puesta en escena marcada igualmente por el COVID. “Será muy sencillo y sin gente, sin ninguna aglomeración”.

El pregón lo elaborará y leerá este año el presidente de Delta Vigo, Francisco Puga, “un empresario excepcional”, en palabras del primer edil. “Fue capaz de heredar unas empresas familiares y ponerlas en un lugar punta del ámbito de la automoción y la aeronáutica con unas tecnologías excepcionales”, enfatizó el primer edil, quien destacó tanto el empleo que genera la compañía como su impacto.

“Hacen algo extraordinario. Fabrican máquinas para elaborar piezas que usan las factorías de automoción más importantes del mundo. Esto antes lo hacía Alemania; ahora nosotros fabricamos las máquinas y muchos países, entre otros Alemania, las usan”, puso ayer en valor Caballero antes de mencionar algunas de las multinacionales a las que provee Delta desde España.

La edición de 2021 de la gala de Vigueses Distinguidos estará marcada por el COVID como ya lo estuvo la del año pasado, cuando la pandemia, por entonces en sus primeros compases y con el primer estado de alarma recién decretado, obligó a posponerla hasta el otoño. La cita se celebró a principios de octubre, con aforo reducido en el auditorio Mar de Vigo, a donde hubo que trasladarla a última hora al impedir la lluvia celebrarla en los jardines de Castrelos, el lugar donde se planificó en un inicio. Entre los galardonados figuraron entonces el magistrado Julio Picatoste, el policía Iván Álvarez, la presentadora Carlota Corredera, el atleta Alejandro Gómez o la Asociación Galega do Pobo Saharaui, entre otros. El COVID afectó también a la celebración de la propia Reconquista, que no pudo escenificarse en las calles del Casco Vello a finales de marzo por el estado de alarma.

El homenaje de Cachamuíña activa la cuenta atrás de una celebración atípica





El COVID no perdonó a la Reconquista de 2020 y no lo hará tampoco con la de 2021, que estará marcada igualmente por la crisis sanitaria. Las restricciones de aforo y el riesgo de que pueda haber aglomeraciones en el Casco Vello ha llevado a los organizadores de la fiesta a optar este año por una fórmula distinta. El plato fuerte de la Reconquista –en el sentido más literal que nunca– será el concurso Retapa que presentaron la semana pasada los hosteleros y vecinos del barrio antiguo. El certamen arrancó ayer y se mantendrá hasta el domingo con la participación de una veintena y media de establecimientos del Casco Vello. En un guiño a la fiesta que conmemora la expulsión de las tropas de Napoleón en 1809, los ingredientes se basarán en la gastronomía gallega y gala. No es el único homenaje que conmemora la Reconquista. Ayer Vigo y Pereiro de Aguiar, en Ourense, rindieron homenaje a Bernardo González del Valle, más conocido como Chachamuíña, uno de los protagonistas principales en la gesta de 1809. El acto lo organizó el propio Concello de Pereiro, municipio natal de González del Valle, coincidiendo con el 250º aniversario de su nacimiento. A la cita asistió también la delegada territorial de la Xunta, Marta Fernández-Tapias; además de su homólogo ourensano, Gabriel Alén.