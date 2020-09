Los positivos se extienden a otros dos colegios vigueses: ya hay casi doscientos niños aislados

Atendiendo a estos primeros días de vuelta a las aulas en Educación Infantil y Primaria, todo apunta a que el goteo de positivos en los colegios y las guarderías será una auténtica constante en este atípico inicio de curso marcado por la pandemia y todo lo que ello conlleva. Ayer trascendieron dos nuevos contagios: uno en el colegio Mariano Franciscanas y otro en el Laxeiro. En el primer caso, se trata de una niña de tres años que cursa cuarto de Infantil. La pequeña estaba asintomática, pero según diversas fuentes estuvo en contacto con un familiar que dio positivo, por lo que la sometieron también a la PCR, y resultó que estaba contagiada. Esto obligó al centro a activar de manera inmediata el protocolo marcado por las autoridades sanitarias y se avisó a las familias de los 25 niños que comparten clase con la pequeña infectada para ponerlos de forma inmediata en aislamiento. También se ha puesto en cuarentena a tres profesores. A todos ellos se les hará la prueba PCR e, independientemente del resultado, tendrán que estar confinados catorce días. "Solo hemos tenido que cerrar ese aula, el resto de la actividad del colegio sigue de forma normal. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todas las familias y a los propios alumnos, dentro del centro extremamos las medidas de seguridad y desinfectamos constantemente todas las instalaciones", explica el director del colegio Mariano, Víctor Rivas.

Precisamente sobre esto, hay que señalar que todos los positivos que se están registrando de niños se están dando fuera del centro escolar, especialmente en el entorno familiar. También es el caso del positivo que se registró en el colegio Pintor Laxeiro, concretamente de un estudiante de primero de Primaria. Estuvo en contacto con otro positivo fuera del centro y, pese a ser completamente asintomático, se le realizó la prueba, y estaba contagiado. Se trata de un pequeño de seis años que llevaba días sin ir al colegio al haber estado en contacto con ese positivo, pero compartió los primeros días de clase aula con sus compañeros, por lo que todos ellos, unos 25, fueron enviados a casa, donde tienen que estar aislados. La directora de este centro, Esther Fernández, se muestra en la línea de Víctor Rivas: "Los colegios tenemos todas las medidas de seguridad necesarias, es muy poco probable que se contagien dentro, pero no podemos controlar lo que suceda fuera".

En total, en Vigo y entorno, hay más de 170 pequeños en cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con un positivo en el colegio. Ayer por la mañana le hicieron la PCR a los 25 alumnos que comparten aula con un estudiante de sexto de Primaria del colegio Lope de Vega que ha dado positivo y están ahora a la espera de los resultados. En este caso, el joven se encontró mal el pasado jueves y la familia lo llevó al pediatra. Parece ser que los padres, que están ambos contagiados, fueron los que pudieron infectar al hijo. Ninguno de los compañeros de clase ni tres profesores, todos ya aislados, han presentado síntoma alguno y el centro ha extremado las precauciones, tomando la temperatura a diario entre el alumnado y su personal. Hay que decir que en este caso solo se ha cerrado esta aula de sexto afectada, pero que el centro sigue funcionando de forma habitual, tal y como informa el jefe de estudios, Jesús Vázquez.

En otro colegio en el que hay niños aislados tras un positivo es en el CEIP Sobrada, de Tomiño. En este caso hay trece niños de infantil confinados en casa tras el positivo de una compañera, que se empezó a encontrar mal y que dio positivo en la prueba. En este caso, todo apunta a que se contagió también fuera del centro.

Un caso especial es el del colegio plurilingüe Alba, ubicado en Vigo. Tal y como informa su director, Perfecto Leirós, la alumna que dio positivo solo estuvo en contacto con sus compañeros el día de la presentación, y durante solo dos horas. Esa presentación fue un viernes, y el fin de semana le hicieron la prueba y dio positivo, por lo que no volvió a clase. Al estar tan poco tiempo en contacto con el resto de compañeros y haber tomado la distancia social adecuada y usado mascarilla en todo momento, las autoridades sanitarias no decretaron el confinamiento de ninguno de los alumnos ni tampoco de los profesores.

Respecto al colegio Salesianos María Auxiliadora, el segundo positivo confirmado entre su alumnado es el de la hermana de la primera infectada. En este caso es estudiante de secundaria y no se ha incorporado todavía a las clases, por lo que no ha habido que tomar ninguna medida de confinamiento. La dirección del colegio aclara que el contagio se produjo en el entorno familiar después de que a ambas se les practicasen las pruebas correspondientes. El primer positivo fue en la hermana que estudia 5º de Primaria, que sí empezó las clases, por lo que hubo que poner en cuarentena a más de veinte alumnos. Todos ellos, no obstante, han dado negativo ya en la PCR.

Respecto al CEEPR Aceesca, de Porriño, que es un centro de educación especial, desde la dirección del aseguran que se enteraron antes por la prensa de que hubo un positivo entre sus usuarios que por las autoridades sanitarias. En este caso, tuvieron que poner en cuarentena a once alumnos.

Respecto a la situación actual de la pandemia en el área sanitaria de Vigo, se produjeron 31 nuevos contagios en 24 horas para un total de 457 casos activos de coronavirus.