Programa completo de los conciertos de verano en Vigo: horario y día de las actuaciones

La pandemia del Covid-19 ha vuelto del revés nuestras vidas pero no nos ha dejado sin música. En Vigo, a pesar de la cancelación de las actuaciones en el auditorio de Castrelos, las actuaciones se suceden durante todo el verano desperdigadas por todos los rincones de la ciudad.

El alcalde Abel Caballero avanzó hoy miércoles el programa cultural y festivo de los meses de agosto y septiembre, que incluye los siguientes conciertos a las 22.00 horas, en los que actuarán una cuarentena de artistas:

21 de agosto | Pablo LeSuite y Complices, en Porta do Sol

22 de agosto | Fon Roman, Amaro Ferreiro y Frans Banfield, en el torreiro de Liñares en San Miguel de Oia.

23 de agosto | Woyza y Baby Katze, y Broken Peach, en el torreiro de Coia

27 de agosto | Lorena Freijeiro, Sabela Cereijo, Isga Collective y Xardín desordenado, en el torreiro de Lavadores.

28 de agosto | Villanueva, Eladio y Santi Araujo, en el Pau de Navia

29 de agosto | Margarida Marino y la Coral Casablanca, en el parque de A Riouxa.

30 de agosto | Aphonic y Soul Jacket, en el nuevo espacio de ocio y fiestas de Candeán.

3 de septiembre | Coro Koda, Tony Lomba, Sara Peral y Frankie Valencia, al lado de la iglesia de Sárdoma.

4 de septiembre | Cuarteto Caramuxo y Son Trio, en la Praza do Berbes

5 de septiembre | Juanjo Rodal, La buena vida y Le Barluthiers, en el torreiro de Cabral.

6 de septiembre | Mitic y Black Stereo, en en el torreiro de Matamá.

10 de septiembre | AFF, Maryland e Isius, en en el torreiro de Beade.

11 de septiembre | Oscar Avendano, Family Folk e Indy Tumbita, en la explanada del centro cultural de Bembrive.

12 de septiembre | Presumido, Maldito Murphy y Sotano de Babel, en la alameda de Bouzas

13 de septiembre | Tony Lomba y The Bandets, en el torreiro de Zamáns.



En la programación estival viguesa, que presta una especial atención al público infantil, también cuentan con un lugar destacado los conciertos de bandas y corales, las representaciones teatrales, las regueifas y los eventos de magia, poesía o danza, entre otros.

Villa Solita es uno de los escenarios elegidos para aunar conocimiento del patrimonio histórico y música, los viernes y sábados de agosto y los dos primeros de septiembre. El aforo será de 30 personas por orden de llegada. También la Vila Romana de Toralla conectará la recreación histórica con la música en cuatro conciertos a cargo de las orquestas Vigo 430 y de la Clásica de Vigo, con un aforo máximo de 120 butacas, también por orden de llegada.

En total, contando con las ya celebradas durante el mes de julio, la programación del Concello de Vigo durante el verano incluye 272 actuaciones, todas ellas de acceso gratuito.