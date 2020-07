Entre el aplauso y el escepticismo

La calle Príncipe lucirá marcas en el suelo que, además de recordar a los viandantes la necesidad de mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, servirán de mediana para generar dos vías de sentido único con el objetivo de minimizar el contacto. ¿Será un sistema eficaz para hacer frente al Covid?

Alejandra, una joven asidua de esta arteria olívica, aseguraba a primera hora de la tarde de ayer que el sistema elegido por el Concello no le parece adecuado "porque no va a evitar que la gente se cruce igualmente" para acceder a las tiendas situadas a la izquierda de los viandantes. "Creo que se debería reforzar la vigilancia policial para supervisar si la gente lleva la mascarilla, que es el método más eficaz para evitar los contagios", comentaba.

Misma opinión mostraba Laura, dependienta de una tienda de cafés para llevar situada en una calle próxima: "Me parece bien siempre que la gente lo respete, pero no va a pasar; complicará todavía más el día a día. Ya hay bastantes restricciones, y son suficientes, pero hay que respetarlas: llevar mascarilla y mantener la distancia", argumentaba.

Pedro, que paseaba con prisa por Príncipe pasadas las 5 y media de la tarde, apoyaba la postura de Alejandra y Laura. "Va a servir de poco, ya que la gente seguirá haciendo lo que le da la gana, como ha hecho hasta ahora. Si no hay sanciones, no se cumplirán las medidas. No se debería llegar al extremo de poner marcas en el suelo, pero, visto lo visto, no queda mucho más. No veo a la ciudadanía muy concienciada. Se te pegan en semáforos, por ejemplo. Y, por la noche, parece que es mucho peor", anotaba.

David y Tamara, llegados de Navarra, paseaban Príncipe ayer. Ambos coincidían en señalar que la señalización del tránsito peatonal en esta vía "no va a funcionar" a pesar de ser "buena idea". "No será efectivo, la gente va a ir por donde antes. No hará caso a las marcas", comentaban antes de señalar que ven a bastantes viandantes con mascarilla, pero "no a todos", lamentaban.

Julio, que se suele acercar a la milla de oro del comercio vigués para echar un ojo a las tiendas, destacaba que duda de su efectividad. "Me parece bien, es por la salud de todos, pero no sé si contribuirá a aumentar tanto la seguridad. Puede que mucha gente no se adentre en esta calle por este motivo", zanjaba.

Úrsula, vecina de Tui que frecuenta Príncipe, mostraba ayer su aprobación al sistema ideado por el Concello para evitar contactos entre los viandantes, ya que "ayudará a acostumbrar a la gente a tener una norma para caminar" que permitirá reducir las posibilidades de contagio. "Los ciudadanos se están adaptando bien a las medidas, esta no será una excepción", explicaba.

David, que esperaba enfrente de un local de Príncipe, auguraba éxito a esta iniciativa municipal. "Creo que se va a seguir bastante: es una calle dada a circular por la derecha gracias a los setos y los bancos que separan ambos lados. Mientras no haya una vacuna contra el virus, es una buena medida", manifestaba.