El Concello desmiente que un policía local durmiera en su coche y acusa al PP de "mentir" y "calumniar"

El Concello desmiente todas y cada una de las denuncias que ha lanzado el Partido Popular en las últimas horas referidas a la falta de medios en el cuerpo local de Policía. Unas críticas que surgieron a raiz de las quejas de dos sindicatos (SICO y SPPME) que, al igual que el PP, aseguraron que un agente local tuvo que dormir la pasada noche en su coche tras una intervención con personas infectadas y con el fin de no contagiar a sus familias. "Respecto das últimas declaracións do Partido Popular sobre a xestión municipal contra o coronavirus, hai que dicir que o PP se equivoca, calumnia e minte. Tal e como comprobaron desde a xefatura da propia Policía Local, non é certo que un axente local durmira nun coche, fíxoo na súa casa, unha vez recibidas indicacións do servizo médico do Concello e hoxe está desenvolvendo o seu servizo con normalidade", garantizan desde el Concello en un comunicado oficial.

Desde el Concello, que también acusaron ayer al sindicato de "mentir" y "calumniar", aseguran además que los medios actuales con los que cuentan los agentes son los estipulados. "O PP volve mentir e calumniar xa que a Policía Local conta con material segundo os protocolos de seguridade específicos, adquirido polo goberno municipal. O material que recibiu o Concello a través de doazóns particulares (guantes, xel e máscaras) foi destinado á residencia de maiores de Barreiro por indicación da Xunta de Galicia. Neste punto, hai que destacar que as máscaras quirúrxicas que enviou a Xunta están caducadas desde o ano 2014 (04/09/2014) e o resto do material, como os buzos, non cumpren -ou a lo menos non teñen identificación -fronte a contaminantes biolóxicos", afirman fuentes municipales.

El Concello responde también a las críticas sobre los protocolos de desinfección de los vehículos patrulla. "Realízase diariamente de luns a venres, en horario de 6.45 h. -a vehículos - e ás 10.30 h. a vestiarios, aseos, garita, zonas comúns e perímetros de toda a Xefatura -desde a entrada do garaxe de funcionarios ata a porta principal do Concello-. O tratamento preventivo de desinfección en vehículos é combinado entre a nebulización e a pulverización, unha técnica efectiva ao 99% durante 72 horas. Os axentes levan en todo momento os EPIS de protección teñen activo un protocolo de seguridade", remarcan desde el Ayuntamiento.

"Unha vez máis o PP fai política destrutiva nun momento tan difícil como o que estamos a vivir. Calumniando e faltando á verdade en temas tan sensibles e preocupantes para toda a cidadanía", lamentan desde el gobierno municipal.