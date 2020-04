El Concello atenderá a sintecho del área en un segundo pabellón

El Ayuntamiento tomó ayer la decisión de abrir un segundo pabellón para alojar a personas sin hogar ya no solo localizadas en Vigo, sino de otros concellos del área. En particular, atenderá las peticiones de Redondela, Baiona y Porriño al carecer estos de medios y recursos para proporcionar asistencia, y entablará contacto con el gobierno de Pontevedra para derivar una solicitud recibida desde la ciudad del Lérez. El paso anunciado por Abel Caballero es consecuencia de la práctica saturación de los otros cobijos que la ciudad había proporcionado a los sintecho a raíz del coronavirus y el estado de alarma. Agotadas las plazas en el albergue municipal, en la Fundación Santa Cruz, en las pensiones , y más recientemente, en el pabellón de Berbés abrirá otro espacio para no "dejar de atender a toda la gente de lo necesita". En total, unas 140 personas han sido realojadas.

La entrada de varias personas al recinto de Berbés lo ha dejado al borde de la saturación, aunque funcionado "muy bien", en palabras del primer edil. Ayer se cobijaban allí 42 personas, de un total de 50 plazas disponibles -ampliadas desde las 38 iniciales-. Ante esa tesitura, Caballero comunicó que aceptarían las peticiones llegadas desde el área, pese a carecer de una institución metropolitana. "Está suspendida por Feijóo y ahora la necesitamos, no quiso que hubiera", recordó ayer el alcalde, "Vigo va actuar como si la hubiera, no vamos a negar solidaridad y apoyo a los concellos de nuestro entorno". El segundo pabellón se suma a las 2.300 ayudas de emergencia ya aprobadas por un importe sumado de 210.000 euros.

Caballero, además, se quejó de la falta de coordinación sanitaria de la Xunta. Tras mantener una cordial conversación con el gerente del área sanitaria, Julio García Comesaña, Caballero dirigió sus mensajes a Feijóo para que el envíe el plan de contingencia en la ciudad, y también, sobre los planes para adecuar Ifevi como hospital de campaña. "Es imprescindible que tengamos relación directa con autoridades al máximo nivel para te toda la coordinación", destacó.

El Concello, mientras, sigue desinfectando el municipio, incluyendo las parroquias o los contenedores de basura. Cada día, unos 500, más 800 lavados. En los últimos días, también, recibieron una entrega de 42 contenedores de la firma Contenur especiales para residuos hospitalarios, que fueron entregados a Povisa y Vithas Fátima. El Sergas declinó el ofrecimiento, apostilló el alcalde.