Una madre con coronavirus da a luz en Vigo a un niño prematuro que no está infectado

En plena emergencia sanitaria, con todo el país confinado en sus casas y a la expectativa de la evolución de la crisis generada por el coronavirus, también hay hueco para las buenas noticias. Como la que protagonizó el pasado martes una mujer que está infectada por el Covid-19 y por tanto aislada en el hospital Álvaro Cunqueiro, dando a luz a un bebé prematuro de solo 35 semanas y media. El parto fue realizado con cesárea y el pequeño salió con un peso de 2,6 kilos. Pero, lo más importante de todo, es que no está infectado por coronavirus. Tras el nacimiento fue trasladado de forma inmediata a un box de aislamiento mientras no se tenía la certeza absoluta de que no había sido contagiado por la madre. Los resultados, que llegaron a las 19.00 horas, fueron claros: el niño está completamente sano y libre de coronavirus. "No hay transmisión vertical", celebra el jefe de servicio de Pediatría del Chuvi, José Ramón Fernández.

La madre, por su parte, evoluciona favorablemente y no sufrió ninguna complicación durante el parto.

Por otro lado, el Sergas no informará hasta hoy de los nuevos contagios por coronavirus en el área sanitaria de Vigo. En el parte enviado ayer a los trabajadores, la cifra se mantenía en 49, que se corresponde a la del pasado martes.