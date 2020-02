Caballero replica a la Xunta: "Si tienen prisa por un IES, es más rápido hacer el de Navia"

Ayer "mismo", dijo el alcalde, la Xunta podría haber encargado el proyecto para construir un instituto de educación secundaria en Navia, y poner a girar una rueda de trámites que acabaría por resolver la demanda educativa de los vecinos del barrio y el desbloqueo de un Plan Parcial con 1.600 viviendas de protección pública a la espera de noticias. Sin embargo, contrariamente a lo propuesto por Abel Caballero, San Caetano no están en esa tesitura. Más bien su plan pasa por reconvertir uno de los edificios judiciales de la calle Lalín -el "viejo" juzgado, como se le conoce a pie de calle- en un IES para 700 alumnos. ¿Por qué uno y no otro? Según Corina Porro, la delegada autonómica, porque es una "solución a corto plazo" mientras el Ayuntamiento no le cede suelo en Navia y porque no quieren congelar el proyecto. "No podemos permanecer parados", excusó la popular el jueves. Sus prisas no cuajaron ayer en el Ayuntamiento. "¡Pero si llevan diez años parados en Vigo!", exclamó Caballero, "¿por qué no hicieron este instituto hace diez años? Hacía aún más falta que ahora".

El jefe del ejecutivo vigués no acepta esa premura y lo justifica por una cuestión de plazos. "Si tienen prisa en hacer un instituto, el que se hace en un tiempo más breve es el de Navia", recalcó. Sus cálculos se basan en que los juzgados mantendrán su actividad al menos durante un año, y a partir de ahí, con las maletas hechas rumbo a la Cidade da Xustiza, lo que dilataría los plazos "medio año más", habría que acometer "un sinfín" de reformas para rehabilitar el inmueble. "Si todo va muy bien, tardaría entre dos años y medio y tres". O lo que es lo mismo, no habría instituto hasta los albores de 2023.

Lo opuesto a ese calendario sería el de Navia. Caballero asegura que "se puede iniciar dentro de seis meses" si la Xunta atiende al protocolo enviado recientemente. Un acuerdo con el que pretender blindar la construcción de la infraestructura educativa, a cambio de dar la imprescindible luz verde municipal al Plan Parcial. "El proyecto tarda seis meses; lo pueden encargar hoy mismo", subrayó. Y si la licitación fuera rápido, en ese momento "se iniciaría la obra y en un año más, el instituto abierto". Estaría asentado en una parcela de 12.500 metros cuadrados, frente a los 2.700 que ocuparía el de los juzgados, tal y como comparó ayer. "Esto es todo un engaño, la Xunta no quiere hacer el instituto en Navia ¿Cómo que hay dudas de entrega de suelo? Ya les envié un convenio por escrito. ¿Por qué mienten de esta forma?", recriminó Caballero.

Por otro lado, la falta de espacio para recreo y zonas de esparcimiento supone otro de los argumentos del Concello contra la iniciativa de la Xunta. "No cabrían todos los niños de pie, ¿o es que no vieron los planos?". Eso, y la posibilidad de que los alumnos recorran un kilómetro a pie para hacer gimnasia en el pabellón Politécnico. "Creo que hay días en que algunos dejan la cabeza en casa", censuró el alcalde.