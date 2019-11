Caballero cree que Feijóo le "teme" y le acusa de ignorar la importancia de Vigo

Volvió a despacharse en críticas el alcalde de Vigo contra el presidente de la Xunta. Protagonista de una conferencia en Madrid, Abel Caballero acusó a Alberto Núñez Feijóo y a su partido, el Partido Popular, de menospreciar el peso de Vigo con respecto a urbes gallegas. Una postura que el regidor ejemplificó en la creación del área metropolitana, pues cree que el mandatario autonómico "teme" a un alcalde con medio millón de vecinos a su cargo. "Es una obviedad que la Xunta con Feijóo maltrata a mi ciudad, es una obviedad", apuntaló.

Sin visos de que la relación entre el jefe del gobierno municipal y el presidente gallego vaya a encauzarse, tras protagonizar ambos un fallido proceso de acercamiento en verano, Caballero denunció de nuevo a Feijóo por no entender el papel de la capital olívica, que suma casi tanta población como A Coruña y Santiago juntas, y que sin embargo no tiene contrapartida en el mapa institucional. "No somos ni capital de provincia, ni sede de delegaciones de Gobierno ni sede judicial", expuso, para a continuación sentenciar: "Dependemos de nosotros mismos y lo sabemos".

El alcalde de Vigo hizo mención a asuntos como la constitución del ente supramunicipal con los concellos del entorno -una operación que Feijóo "bloqueó" y que está pendiente de pronunciamiento judicial-, la falta de apoyo para hacer frente a la sequía o la conexión AVE directa de la ciudad hacia la Meseta, sin necesidad de recular "cien kilómetros para atrás", y hacer transbordo en Santiago. "Hoy todo el mundo quiere el AVE en la puerta de casa y la única ciudad de las importantes de España fuera de la red AVE es Vigo. Llevo reclamándolo desde 2007". De igual modo, Caballero denunció la tensión con la administración autonómica por el presunto apoyo de esta al traslado del Celta a Mos, en una ciudad deportiva con centro comercial anexo. "Es lo contrario de lo que tenemos que hacer".

Lo que tampoco pasó desapercibido, aprovechando la presencia del regidor, fue el alumbrado navideño de Vigo, que mereció también los elogios de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, presente en el acto.

Respuesta del PP

La diputada del Grupo Popular Teresa Egerique lamentó ayer que el alcalde de Vigo "use la ciudad como víctima política de un enfrentamiento y del odio personal que tiene hacia el presidente de la Xunta". "Abel Caballero no entiende que la cooperación y la lealtad institucional, y decir la verdad es fundamental en política, y debería reconocer que la Xunta es la administración que más ha invertido en Vigo en los últimos diez años", agregó.