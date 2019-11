El BNG denuncia la contratación irregular de ambulancias

El BNG pide explicaciones al Concello por haber contratado a una empresa "denunciada de manera reiterada por sus práctica irregulares" para el servicio de ambulancias durante las navidades. Según el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, la firma Coexam ha sido denunciada por utilizar vehículos que "no están habilitados para la atención de pacientes en situación de emergencia" y por no dotarlos de "personal sanitario necesario y cualificado". El BNG califica de "grave" la postura del Concello, pues mantiene que ya estaba informado de la situación por parte del sindicato CIG, que pidió una reunión que no se llegó a convocar.