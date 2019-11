El Concello instalará seis pantallas gigantes el día del encendido de Navidad para que la gente más alejada de Porta do Sol pueda presenciar el solemne momento. Concretamente, se ubicarán en la Farola de Urzáiz, en la confluencia de Príncipe con Velázquez Moreno, frente al teatro Afundación (en Policarpo Sanz), en el cruce de Colón con García Barbón y en Urzáiz con Lepanto y República Argentina.

Además, el alcalde, Abel Caballero, hizo público esta mañana el plan de tráfico para ese 23 de noviembre. El Concello cortará el tráfico en todo el entorno de Porta do Sol desde las 16.30 y hasta las 00.00 horas. Concretamente, se prohibirá la circulación de vehículos en el Paseo de Alfonso, Elduayern, Porta do Sol, Polciarpo Sanz, Colón y Urzáiz hasta Gran Vía y calles adyacentes. Además, solo se podrá acceder a los parkings del centro hasta las 18.00 horas. Por todo ello, el gobierno local recomienda evitar el uso del transporte privado y respetar los pasillos de evacuación delimitados en los laterales de Porta do Sol.

También se establecerán medidas especiales desde el 24 de noviembre hasta el 12 de enero los fines de semana, festivos y vísperas de festivo, entre las 18.00 y las dos de la madrugada."Peatonalizaremos todo el centro", anunció el alcalde. Así, se cortará el tráfico descendente en Paseo de Alfonso y Elduayen hacia Porta do Sol y también en otras calles com Reconquista, Hernán Cortés, Urzáiz y María Berdiales.