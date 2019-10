Educación retirará el escudo franquista del IES Santa Irene

La Consellería de Educación eliminará el escudo franquista que desde los años 50 preside la fachada del instituto Santa Irene, el más antiguo de la ciudad. Su retirada se incluye en un proyecto de remodelación y acondicionamiento del histórico centro de As Travesas, donde la Xunta invertirá cerca de un millón de euros. Así lo anunció la conselleira Carmen Pomar durante su visita al IES acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Corina Porro. "Aprovecharemos la obra para cubrir el escudo; vamos a incorporarlo de alguna manera a este proyecto y será eliminado", remarcó la titular de Educación.

El símbolo data de la dictadura, concretamente cuando fue construido el edificio en 1946, gracias a los fondos que José Policarpo Sanz donó a la ciudad con el fin de erigir el que sería el primer centro educativo de enseñanzas superiores en la urbe olívica. Las obras arrancaron en 1941 y se inauguró 5 años más tarde, bajo el mandato de Luis Suárez Llanos. El arquitecto Antonio Cominges Tapias fue el encargado de diseñar el proyecto.

A pesar de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, todavía no se había acordado la retirada del distintivo hasta ahora. Al quedar enmarcado en el proyecto de reforma integral del instituto -cuya conclusión se espera para el inicio del curso 2020/2021- este año todavía continuará en los exteriores del emblemático edificio.

Un lustro atrás, el BNG identificó en Vigo y su área un total de 13 símbolos franquistas, la mitad de ellos en la ciudad: la Cruz de O Castro, la fachada del IES Santa Irene, el escudo que luce el edificio de Aduanas y el sindicato de estibadores, las placas visibles en las viviendas sociales de Vilar y Ramiro Pascual (Matamá) o el número 216 de la calle Aragón.

El instituto, considerado como Patrimonio Histórico, será sometido a un notable lavado de cara, tanto en su exterior como su interior: cubierta, techos, aulas, puertas, etc. "Actualizar sus instalaciones no es fácil. En cuanto a la accesibilidad, tampoco está preparado para las necesidad del siglo XXI. Vamos a invertir cerca de un millón de euros y esperamos tener el proyecto en breves y poder empezar ya la obra aunque los permisos de Patrimonio podrían ralentizará el proceso. Pero lo importante es mantener la estructura y se conserve como tal el edificio. Actualizaremos la cubierta, techos, aulas y que no haya humedades así como una mayor conservación del calor", apremia la conselleira.

Carmen Pomar recordó que su departamento está trabajando en una regulación para la incorporación de nuevos IES a la Red de Institutos Históricos del MUPEGA (Museo Pedagógico de Galicia), a la que podría adherirse también el Santa Irene, dadas sus características arquitectónicas.