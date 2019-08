La Guardia Civil despliega un dispositivo de seguridad con la llegada del Independence of the Seas a Vigo

La Guardia Civil desplegó esta mañana un amplio dispositivo de seguridad ciudadana y fiscal en el Puerto de Vigo con motivo de la llegada del crucero Independence of the Seas, en el que viajaban cerca de 4.000 pasajeros.



En el operativo, en el que no se registraron incidencias y se desarrolló con normalidad, participaron efectivos del GEAS, del Servicio Marítimo, del Servicio Cinológico y la Compañía Fiscal.





