Muñoz abandona tras la debacle del 26-M: "Me hago a un lado, hay que saber perder"

Era un secreto a voces tras la debacle electoral del pasado domingo y ayer se confirmó. Elena Muñoz no seguirá al frente del PP de Vigo. Tampoco estará como concejala en la oposición los próximos cuatro años. La renuncia la formalizó ayer de forma definitiva. "A los cargos públicos hay que saber en qué momento llegar y en qué momento marcharse. Me hago a un lado, hay que saber perder", anunció ayer en la sede del PP en la calle Príncipe, donde estuvo arropada por sus compañeros en la corporación en los últimos cuatro años y por los nombres más destacados de su lista en las últimas elecciones municipales. Llamaron la atención, no obstante, varias ausencias. Como la del delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, o la del secretario general del PP en la provincia de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís. Quien sí estuvo arropando a Elena Muñoz fue el presidente del Puerto, Enrique López Veiga.

La ya expresidenta del PP vigués comunicó a primera hora de la mañana su renuncia tanto a la junta local del partido como al presidente provincial, Alfonso Rueda. "Mi compromiso era quedarme estos cuatro años y cumplí, he trabajado todos los días. Sabíamos que ser oposición en Vigo sería difícil, pero hicimos una oposición seria, útil y rigurosa. Me llevo el cariño de muchos vigueses, para mí ha sido un honor representarles y trabajar por ellos, siempre he estado volcada en esta ciudad", valoró Muñoz.

La que fue candidata del PP en las dos últimas elecciones municipales estaba visiblemente emocionada antes y después de la comparecencia de prensa en la que confirmó su dimisión. Sus compañeros de partido la abrazaron y le dedicaron un largo aplauso tras sus últimas palabras como líder de los populares vigueses. El número dos de su candidatura en las municipales, José Ramón Santamaría, exgerente del Hospital Vithas Fátima, reconoció que le hubiese gustado que Muñoz "se hubiese quedado".

Después de cuatro años siendo la jefa de la oposición frente al alcalde, Abel Caballero, Muñoz también le dejó un mensaje al PSOE en su despedida: "En la vida hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Espero que quien ha ganado entienda que estamos en democracia, que respete a los que tengan una opinión diferente y a los otros partidos que estarán en la corporación municipal. Me hubiera gustado que el tratamiento a la oposición estos cuatro años hubiera sido otro, el respeto no se puede perder nunca".

Elena Muñoz llegó al liderazgo del PP de Vigo en 2015 después de ser conselleira de Facenda y tras ganar unas primarias a Javier Guerra. "El final no ha sido el deseado, pero estoy orgullosa del trabajo realizado. Hoy sólo tengo palabras de agradecimiento. Le deseo todo lo mejor a quien venga, porque estoy convencida de que lo mejor para el PP es lo mejor para Vigo. Hoy, más que nunca, es necesario un Partido Popular fuerte capaz de contraponerse al actual gobierno municipal", incidió. El objetivo del PP en esta nueva etapa será recuperar la confianza de los vigueses para poder afrontar con garantías las elecciones municipales dentro de cuatro años. "Para eso queda mucho trabajo por delante. Este partido es parte de la historia de la ciudad. Vigo es lo que es gracias al trabajo que ha hecho el Partido Popular. El futuro de esta ciudad está escrito con las siglas del PP", predijo.

Elena Muñoz Fonteriz pertenece desde 1999 a la Escuela Superior de Finanzas de la Xunta de Galicia, en donde desarrolló una extensa carrera profesional. Presumiblemente volverá a retomar su puesto de funcionaria autonómica, aunque ya ha anunciado que seguirá vinculada al PP de Vigo.

"Después de estos cuatro años me siento más viguesa que nunca, voy a seguir trabajando por esta ciudad, pero desde otro ámbito. Hasta el 14 seguiré siendo concejala y con mucho orgullo. Lo que pase a partir de ahí todavía no lo tengo decidido", concluyó.