Abel Caballero: "Con la Diputación, Zona Franca y ahora el Gobierno apoyando, Vigo no tiene límites"

Sin caer en el está hecho para no desmovilizar a su electorado, Abel Caballero afronta la contienda del 26-M consciente de que podría batir varios récords en la historia de la democracia española, entre ellos, ser el alcalde que más tiempo ha estado al frente de la ciudad. Pide un "voto masivo" que dé la vuelta a "España y a Europa" y facilite la captación de proyectos e inversiones y considera que con el apoyo ahora de la Diputación, la Zona Franca y el Ejecutivo socialista que -está seguro- formará Pedro Sánchez, "Vigo no tiene límites".

- ¿Cuán diferente es este Abel Caballero del que se presentó por primera vez a la Alcaldía en 2007?

-Pues tiene mucha más experiencia y un conocimiento extraordinario de la ciudad. En este tiempo aprendí a caminar con Vigo.

- Entre el viento de cola del 28-A y los sondeos que le dan una amplísima victoria, ¿teme una desmovilización de su electorado?

-Nuestro proyecto es Vigo. Y a la ciudad le gusta, lo apoya, porque lo hacemos juntos. Y yo le digo a la gente que claro que quiero que vayan a votar, y les pido el voto, y que no se fíe nadie porque lo que importa es el 26-M, no las encuestas. Pero confío en una participación masiva porque es muy importante lo que estamos haciendo en Vigo.

- Está a punto de convertirse en el alcalde más longevo en el cargo, superando a otro histórico socialista, Soto.

-Avalado en un proyecto. Lo importante no es cuántos años está cada uno sino qué proyecto lleva y cuánto realiza. Y creo que lo que estamos haciendo no tiene precedentes ni en Vigo ni en ninguna ciudad de España. Estamos cambiando Vigo. Pero para transformar una ciudad se necesita tiempo. Porque Vigo llevaba décadas abandonado. Ahora camina a gran velocidad.

- La oposición insiste en que le ha sentado fatal la mayoría absoluta, que se limita a pasar el rodillo.

-Lo que hago con la mayoría es usarla en provecho de la ciudad. En defensa de Vigo. Para seguir haciendo humanizaciones, pabellones deportivos, política social? Me preocupa que la oposición, los concejales que tiene, se dediquen muchas veces a ir en contra de la ciudad.

- ¿Cuál sería un resultado aceptable el domingo?

-El que digan los ciudadanos.

- De entre todos los proyectos que ha anunciado para los próximos cuatro años, ¿cuál es el prioritario y por cuál le gustaría que lo recordasen los vigueses?

-Prioritarios son todos. En una ciudad es tan importante instalar un banco porque te lo pide una persona mayor, que el tren de alta velocidad. Todo tiene su importancia. Por eso todo se tiene que hacer. Creo que la gran cuestión de Vigo en estos últimos doce años es que lo estamos haciendo todo. Y es cierto que Rajoy y Feijóo intentaron ahogarnos apoyados por Marea y el Bloque, que siempre van a la contra. Pero conseguimos avanzar como ninguna ciudad de España. En los próximos cuatro años, con la Diputación, Zona Franca y el Gobierno de Pedro Sánchez apoyándonos, no tenemos límite. Vigo no tiene límite.

- Con esos aliados, ¿no es momento de ser más ambicioso en las deudas históricas de Vigo, en los grandes proyectos?

-Lo somos. Estamos diseñando el Vigo del siglo XXI. Tanto es así que quiero tirar de la economía también, aunque no es una competencia municipal. Pero como no lo hacen en la Xunta? Soy interlocutor de la automoción, el naval, la pesca? Conseguimos un lanzamiento extraordinario del turismo en Vigo. Vamos a hacer 450 humanizaciones, cinco pabellones deportivos, acabar el campo de fútbol del Celta. Y seguir adelante con la política social? Pero es tiempo también del tren de alta velocidad, de la solución al abastecimiento de agua que Feijóo no quiso hacer; de sentar las bases para el túnel de Porriño y acabar la autovía; de empezar a ver la salida sur ferroviaria, de la biblioteca del Estado? Yo, en estos cuatro años, no me pongo ningún límite. Tienen que ser los mejores cuatro años de la historia de esta ciudad. Como los doce anteriores.

- Al AVE habría que ponerle fecha.

-La técnicamente imprescindible. Con el AVE lo que me marco es tenerlo hecho en el tiempo técnicamente mínimo para hacerlo, pero claro, nos lo retrasaron seis años. Y Feijóo quiere que vayamos a Madrid por Santiago, que es una indignidad y lleva más tiempo. Se invirtieron tantos cientos de millones en el AVE de Galicia, y para Vigo, ni un euro. Porque tardamos tanto tiempo en AVE por Santiago que por la vía vieja a Ourense. A mí lo que me enerva es que los partidos en Vigo le dicen "sí bwana" a sus jefes, que son de Santiago y A Coruña. Y hablo de Marea, el PP y el BNG.

- Por dar ideas, toda la fachada marítima necesita un repaso, y el rural.

-Todo, todo. Pero hay que cambiar el Puerto, y el Puerto cuelga de la Xunta. Zona Franca ya le hizo una gran propuesta: un aparcamiento en la zona de "Abrir Vigo al Mar" y cambiarlo todo, incluso arreglar lo que se cayó en O Marisquiño, pero el presidente del Puerto, obligado por Feijóo, dice que no, que no se toca el Puerto. Hay que arreglarlo y hacer una obra mucho mejor que la anterior.

- Ya que cita al Puerto, les ha dado 30 días para reparar el paseo de As Avenidas o de lo contrario interpondrá un recurso contencioso administrativo.

-Que se pongan a hacerlo que es su obligación y se lo dijo la jueza.

- ¿La humanización de los accesos por autopista?

-Tenemos ya garantizada la avenida de Madrid. 15 millones de euros. Pero sí, tenemos que hacer un planteamiento de autopista entrando en Vigo completamente distinto. Ya no estamos en 1970. Hay zonas enteras que se tienen que cubrir porque no podemos tener la ciudad partida en dos. No vale una pasarela arcaica casi del siglo XIX.

- Ryanair se ha ido por dinero y hace unos días habló de negociaciones con varias "low-cost" para volar a Londres, Barcelona y dos destinos más? ¿Novedades?

-Va muy bien. Pero quiero recordar que Ryanair no se va por azar. Se va porque la Xunta le paga para que se vaya a Santiago. Con el dinero de Vigo, porque Vigo paga casi el 20% de todos los ingresos de Galicia. Feijóo tiene que decir por qué hizo eso. Ya nos quiso cerrar el aeropuerto y fracasó. Estamos hablando con otras compañías, dos de bajo coste; no lo quiero anunciar hasta que esté completamente cerrado. Tendremos Barcelona, Londres, otra gran ciudad de España y otro vuelo a Europa.

- ¿Está resuelta la ubicación de la biblioteca del Estado?

-Dé por hecho que va a ser en los terrenos que yo proponga. Y dé por hecho además que el Gobierno de España le dedicará 15 millones de euros. Que será además un edificio arquitectónicamente singular. Y tenemos las dos torres actuales de los juzgados que podrán ser usadas por la Universidad si así lo quiere, y si no haremos centros sociales y trasladaremos el colegio Altamar para allí.

- Anunció hace un par de semanas que en el próximo mandato creará una "gran área municipal" dedicada a las empresas.

-Yo me voy a volcar en los próximos cuatro años en que Vigo genere empleo masivo. Y voy a asumir eso como un reto de la Alcaldía. Eso significa seguir con nuestra política de inversiones. ¿Sabe que yo estoy recibiendo hoy mismo visitas de grandes inversores europeos interesados en instalarse en Vigo? Hay multitud de industrias que quieren venir a Vigo, y me contactan. Por eso, ¿qué hay que hacer? Más suelo industrial en Vigo, aunque Feijóo diga que no es urgente. Es urgentísimo.

- Zona Franca aspira a crear 2,5 millones de metros cuadrados.

-De ahí para arriba. Yo le estoy planteando muchísimo más. Vigo es una ciudad con una demanda de suelo económico como no hay en ningún otro punto de España. Por eso tenemos que hacer que ese suelo sea muy asequible en precio para que las empresas se queden ahí y no se vayan al norte de Portugal. Ese es el reto que tienen este ayuntamiento y Zona Franca, porque sabemos que la Xunta en toda la historia creó cero metros cuadrados de suelo industrial. Y Feijóo viene a decirnos que no es urgente. Metí en mi lista a personas muy relacionadas con el ámbito de la economía por este motivo, como Elena Espinosa, Ana Mejías, Carmela Silva? Hay que generar masivamente puestos de trabajo en Vigo, es un reto que me marco.