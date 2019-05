Asalta un banco y huye con la caja tras amenazar a una trabajadora

Un atraco en la sucursal de Caixa Geral en Policarpo Sanz a mediodía de ayer propició el despliege de un gran dispositivo de policía para localizar al asaltante. El atraco se produjo en torno a las 12.20 horas cuando un hombre de aspecto delgado y dientes desaliñados, con apariencia de "drogodependiente" accedió a la oficina bancaria y amenazó a la cajera con que tenía una pistola, aunque no llegó a exhibirla.

La mujer le entregó el dinero y el atracador huyó a la carrera con el botín, concretamente el fondo de maniobra de la céntrica sucursal. Según apunta desde la entidad bancaria, el ladrón se habría llevado una cantidad pequeña de dinero, si bien no se puede precisar con exactitud al no haberse realizado el arqueo de caja. "Se llevó una cantidad pequeña de dinero", afirmaron los trabajadores, que si bien no hay confirmación de que el asaltante estuviera armado, ellos afirman que sí la tenía.

Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de la Policía Nacional y el helicóptero del cuerpo que estuvo sobrevolando la zona durante horas en busca del asaltante. Además la UIP montaron controles en los alrededores. Al cierre de esta edición, fuentes de la Policía Nacional confirmaron que todavía no pudieron dar con él.

Tras el asalto, la normalidad volvió a las oficinas de Caixa Geral. Hasta las mismas se trasladó Policía Científica que se reunió también con los delegados de la mismo, probablemente para el visionado de las cámaras de seguridad y recabar pruebas.

Este se trata del segundo asalto que viven las entidades bancarias de la ciudad en los últimos meses. Concretamente, a finales de 2018, un varón fue detenido después de que intentara robar una saca de dinero con 250.000 euros en metálico de un furgón blindado a las puertas de la sucursal bancaria de ING Direct, situada en la esquina de Colón con Marqués de Valladares. En este caso, el procedimiento se resolvió con un juicio en una sala de instrucción por un delito leve.