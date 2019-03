La particular muiñeira viguesa triunfa en "Got Talent"

El talento y la creatividad del grupo de baile Media Punta de Vigo han sido suficientes para

conquistar al jurado que cuenta con el integrante más exigente de toda la televisión, Risto Mejide, el único que ha decido dar un 'no' a la actuación del equipo olívico.



Más de 50 bailarines de la ciudad se subían al escenario de "Got Talent" con su versión hip-hop de la Muiñeira de Chantada, una coreografía que les valió la medalla de oro en el campeonato nacional y ser subcampeonres del mundo; sin embargo, Risto destacó que la actuación de esta noche había sido suficiente y les dio un 'no' en su paso por el talent: "Esto ya es vuestro premio", aseguró. "Tal vez Risto se quedó solo con la idea de que tratábamos combinar tradición y modernidad y sin reparar en la calidad técnica del número" explica Cristina Rodríguez, coreógrafa del grupo.





El. Así, la cantante Edurne aseguró haber "disfrutado mucho".