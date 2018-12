La Xunta respalda una urbanización de chalés en Alcabre y solo pide mejorar su integración

El mercado inmobiliario sigue acumulando indicios de reactivación. A los proyectos ya iniciados en Rosalía de Castro, Plaza Elíptica, avenida de Castrelos o Vázquez Varela se suman nuevas urbanizaciones en San Roque, el que parece impulso definitivo a Barrio do Cura y ahora el desarrollo de un "área residencial de alto valor" en la zona de Alcabre. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental y Cambio Climático acaba de remitir informe favorable a la tramitación por vía simplificada del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la unidad de actuación UA-3 Montana donde está prevista la construcción de 67 chalés y un gran parque público. FARO avanzó a principios de agosto el envío a la Xunta de la ordenación urbanística que ampara el desarrollo de este espacio de 18.243 metros cuadrados delimitado al norte por la avenida Atlántida y al sur por el camino de Montana. Tras este primer trámite autonómico, el gobierno local expondrá ahora el documento para someterlo a exposición pública y luego proceder a su aprobación inicial.

Los técnicos autonómicos concluyeron que la obra no provocará un impacto paisajístico significativo, por lo que optan por la vía más sencilla para agilizar los trámites. Lo que hacen los informes sectoriales solicitados a organismos como el Instituto de Estudos do Territorio y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Mobilidade y Pesca e Innovación Tecnolóxica es realizar recomendaciones a los promotores. La primera y que más preocupa es un estudio sobre la viabilidad de enlazar el nuevo viario con la avenida Atlántida para mejorar la conectividad del ámbito. También se aconseja buscar una forma más regular de la parcela y se pide de forma específica la inclusión de cautelas oportunas "para asegurar el mantenimiento de las vistas panorámicas desde los espacios públicos".

Otra cuestión que se echan en falta en el PERI y se solicitan es un estudio de detalle y tratamiento sobre el acabado de las edificaciones para que en la medida de lo posible se favorezca la integración paisajística y se mejoren las conexiones con las calles y zonas verdes de los aledaños. "Debe estudiarse en detalle el tratamiento de los bordes de contacto del PERI con las parcelas aledañas para evitar impactos viales", señala la resolución del 15 de noviembre que fue enviada esta misma semana a Praza do Rei y valorada por el gobierno vigués como "una buena noticia".

La ordenación propuesta incorpora 42 parcelas para uso residencial, 13 de ellas previstas bajo el régimen de protección. Se establece una altura máxima de siete metros para las viviendas con excepción de las tres contiguas situadas al norte con diferentes niveles que llegan hasta los doce metros. La ordenación que completa con tres zonas verdes que suman al final 5.443 m2 y con una parcela de uso dotacional en la parte norte de 697 m2. Está previsto rehabilitar elementos como el cierre original por la avenida Atlántida para "mantener la huella de la evolución en la estructura de la ciudad" y se solicita la elaboración de un catálogo propio del plan especial para incluir la presencia de una fuente con lavadero catalogado como elemento etnográfico en el PXOM de 2008 anulado pero que Cultura reclama que se tenga en consideración.

La Xunta concluye que la reactivación de la unidad de Montana tendrá un efecto "positivo" al desarrollar un vacío urbano de reducida extensión en la zona de Alcabre sin implicar un consumo de suelo significativo. La tipología edificatoria residencial en este ámbito es de baja densidad por lo que se entiende que se busca la integración paisajística del proyecto. El PERI se apoya en dos viales perimetrales existentes e incorpora la creación de dos nuevas calles, una central de acceso al interior del ámbito y otra que conecta esta con el camino de Montana. Es en esta parte del diseño de los accesos donde se demanda una mayor concreción de las previsiones.

La Sareb, a través de Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, promueve allí la construcción de un máximo de 67 viviendas unifamiliares. En diciembre de 2016 informó del inicio de la tramitación del planeamiento que acaba de recibir el informe ambiental. La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria es dueña del 65% del suelo y el resto está en manos de seis particulares. Dentro de la finca queda una única construcción en estado de abandono, según constaba en el borrador de consulta pública colgado en la web de la Consellería de Medio Ambiente estos últimos tres meses. Urbanismo valoró en su día que la ordenación propuesta "responde a la normativa urbanística" y ahora es la Xunta la que respalda su adecuación.

Los promotores se dan dos años para desarrollar la promoción en la que cerca de un tercio de las viviendas será a precio tasado. También se contempla la construcción de un aparcamiento de 66 plazas de las cuales una veintena serán de dominio público, además de la cesión de una parcela destinada a equipamientos para el barrio. El documento valora en 262.000 euros los fondos necesarios para extender las conexiones de abastecimiento, saneamiento, energía, gas y telecomunicaciones a la parcela y en 547.200 los recursos que se destinarán a demoliciones, movimiento de tierras, nuevos viales, alumbrado y mobiliario urbano. El presupuesto de ejecución se conocerá cuando se cuenta con un proyecto constructivo y se pida licencia.